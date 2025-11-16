Alcaraz o rivalu: Vseeno, če ne bi igral z njim

Manj kot štiri ure sta prva igralca sveta potrebovala, da sta dobila vsak svoj polfinalni dvoboj in potrdila finalno vozovnico v Torinu ter dvoboj, ki smo ga cel teden pričakovali. Carlos Alcaraz je s 6:2 in 6:4 premagal Felixa Augerja-Aliassimeja, Jannik Sinner pa s 7:5 in 6:2 Alexa de Minaura.

»Počutil sem se, da lahko zadanem čisto vse: diagonalo, paralelni udarec, skrajšano žogo, delal sem, kar sem želel. Komaj čakam finale, čisto po pravici bi bilo vseeno, če bi me čakal kdo drug kot Sinner, a bom moral malo prilagoditi igro. Se že veselim tega dvoboja. Ko igrava drug proti drugemu, vedno prikaževa najboljše predstave, zato bo ta tekma nekaj posebnega,« je bil zadovoljen Alcaraz.

Z uvrstitvijo v finale je Španec že potrdil, da bo sezono zaključil kot št. 1 na teniški lestvici ATP. Finale v Torinu se bo začel ob 18. uri oziroma kasneje, odvisno od razpleta finala dvojic.