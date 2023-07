Alcaraz se je po štiriurni drami izognil teniškemu Alcatrazu

Tako vodilni igralec s svetovne računalniške lestvice Carlos Alcaraz kot tretji nosilec Danil Medvedjev sta za uvrstitev v osmino finala teniškega turnirja v Wimbledonu potrebovala štiri nize. Med 16 najboljših sta se prebila tudi Stefanos Tsitsipas in drugopostavljena igralka Arina Sabalenka.

Španec je izgubil prvi niz letos v Wimbledonu. Drugega v dvoboju tretjega kola mu je vzel Čilenec Nicolas Jarry, ki pa je moral po skoraj štirih urah igre vendarle priznati premoč Alcarazu, ki je slavil s 6:3, 6:7, 6:3 in 7:5.

V naslednjem kolu ga čaka zmagovalec dvoboja med Italijanom Matteom Berrettinijem in Nemcem Alexandrom Zverevom.

Tudi Danil Medvedjev je izgubil prvi niz na letošnjem turnirju. Proti dobremu prijatelju z Madžarske Martonu Fucsovicsu je zaostal 4:6, nato pa zmagal 6:3, 6:4, 6:4.

To je šele njegova druga uvrstitev v osmino finala Wimbledona. »Marton igra zelo dobro na travi in v Wimbledonu ima precej boljše rezultate kot jaz. Zame je Wimbledon najmanj uspešen grand slam, a letos sem odločen, da to popravim. Zelo sem motiviran in želim si dobrega rezultata,« je po zmagi dejal Medvedjev.

V boju za četrtfinale ga čaka zmagovalec dvoboja med Američanom Tommyjem Paulom in Čehom Jirijem Lehecko.

Tretje kolo so uspešno preskočili tudi Belorusinja Arina Sabalenka, zmagovalka OP Avstralije, ki je s 6:2 in 6:3 premagala Rusinjo Ano Blinkovo, dvakratna zmagovalka Wimbledona, Čehinja Petra Kvitova (ugnala je kvalifikantko iz Srbije Natalijo Stevanović s 6:3, 7:5), ter Grk Stefanos Tsitsipas (5. nosilec), ki je bil boljši od Srba Lasla Đereja s 6:4, 7:6 in 6:4.

Grk se bo za svoj prvi četrtfinale v Wimbledonu meril z Američanom Christopherjem Eubanksom, Belorusinja z Rusinjo Katerino Aleksandrovo, Čehinja pa z zmagovalko dvoboja Ons Jabeur – Bianca Andreescu.