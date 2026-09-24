Alcaraz odkrito o Realu: Trpim ob gledanju tekem

Carlos Alcaraz je na teniških igriščih v zadnjem obdobju pustil težave s poškodbami za seboj, precej manj zadovoljstva pa mu trenutno prinaša njegov najljubši nogometni klub. Španec je dolgoletni navijač Reala Madrida, ob neprepričljivem začetku sezone Madridčanov pa priznava, da njihovih tekem ne spremlja ravno z užitkom.

Real je pod vodstvom Joseja Mourinha po sedmih prvenstvenih tekmah četrti s 15 točkami, za vodilno Barcelono pa zaostaja že šest točk. Dodaten udarec je prišel v nedeljo, ko je mestni derbi proti Atleticu izgubil z 1:2.

Alcaraz, ki se v Londonu pripravlja na Laverjev pokal, ob ocenjevanju svojega najljubšega kluba ni varčeval z besedami.

»Trenutno vidim druge ekipe, ki igrajo bolje. Govorimo o Realu Madridu, imajo odlične in nadarjene igralce. Kot ekipa pa so lahko boljši. Nekaj stvari morajo še izboljšati. Trenutno trpim ob gledanju tekem, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,« je dejal.

Pogreša predvsem več intenzivnosti

Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam torej ne dvomi o kakovosti posameznikov, precej bolj ga skrbi podoba Reala kot ekipe.

Posebej je izpostavil intenzivnost. »Rekel bi, da potrebujejo nekoliko več intenzivnosti,« je namreč dodal Alcaraz.

Njegova pripomba je še toliko bolj zanimiva ob podatku, da Real po sedmih krogih zaseda zadnje mesto med vsemi klubi la lige po povprečni pretečeni razdalji na tekmo. Madridčani so tako na tem področju daleč za večino tekmecev, tudi za vodilno Barcelono.

Alcaraz pred novim izzivom v Londonu

Alcaraz bo lahko nogometne skrbi vsaj za nekaj dni potisnil nekoliko v ozadje. V petek se v londonski dvorani O2 začenja tridnevni Laverjev pokal, na katerem bo znova zastopal Evropo.

Ob njem bodo v evropski zasedbi Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Menšik, Rafael Jodar in Casper Ruud. Kapetan moštva je Yannick Noah, njegov pomočnik pa Tim Henman.

Na drugi strani bo Andre Agassi vodil reprezentanco Sveta, za katero bodo nastopili Taylor Fritz, Alex de Minaur, Learner Tien, Alexander Bublik, Brandon Nakashima in Francisco Cerundolo.

Evropa pred deveto izvedbo tekmovanja vodi s 5:3 v zmagah, a je lani v San Franciscu slavila reprezentanca Sveta. Posebnost Laverjevega pokala ostaja sistem točkovanja: petkove zmage prinašajo eno točko, sobotne dve, nedeljske pa tri, zato se lahko razmerje moči v zadnjem dnevu hitro obrne.