Alcaraz po zmagi v Dohi dominira lestvico ATP, Sabalenka pa WTA

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je še nekoliko povečal prednost na vrhu lestvice ATP. Po sobotnem naslovu v Dohi ima zdaj 3150 točk naskoka pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Tretji je ostal Srb Novak Đoković, ki pa za vodilnim zaostaja 7270 točk.

V prvi deseterici ni prišlo do večjih sprememb, mesti sta se zamenjala le po novem sedmi Američan Taylor Fritz in osmi Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Iz prve deseterice bosta ta teden na turnirju v Acapulcu igrala Nemec Alexander Zverev in Avstralec Alex de Minaur.

Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije, Bor Artnak je 473., Filip Jeff Planinšek 586. in Žiga Šeško 989.

Arina Sabalenka še naprej daleč spredaj na lestvici WTA

Na lestvici WTA medtem še vedno krepko vodi Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka. Na vrhu ima pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek 3087 točk naskoka. Na tretjem mestu je ostala Kazahstanka Jelena Ribakina.

Čeprav se na lestvici ni premaknila višje, se je Američanka Jessica Pegula po slavju na turnirju serije WTA 1000 v Dubaju močno približala četrtouvrščeni rojakinji Coco Gauff. Na lestvici ju loči le 35 točk. Pegula bo ta teden igrala v domačem Austinu.

V prvi deseterici sta mesti izmenjali le Italijanka Jasmine Paolini in Rusinja Mira Andrejeva, ki sta zdaj sedma oziroma osma na lestvici. Paolini bo ta teden igrala v Meridi v Mehiki.

Od Slovenk je najvišje uvrščena Kaja Juvan na 93. mestu. Ta teden bo Ljubljančanka dejavna v Austinu, predvidoma v torek pa jo v prvem krogu čaka Američanka Claire Liu.

Na turnirju nižje ravni v Antalyi (WTA 125) bosta igrali Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek, ki sta na lestvici 108. oziroma 149.