Alcaraz pokončal Sinnerjeve upe

Španec Carlos Alcaraz in Avstralec Alex de Minaur sta polfinalista zaključnega turnirja ATP v Torinu. Alcaraz, ki je imel že prej zagotovljeno napredovanje, je v zadnjem dvoboju dneva premagal domačina Lorenza Musettija s 6:4, 6:1. Pred tem je de Minaur ugnal Američana Taylorja Fritza s 7:6 (3), 6:3. Alcaraz si je s tem že predčasno zagotovil številko 1 na lestvici ATP ob koncu sezone.

V popoldanskem obračunu je šestindvajsetletni De Minaur dosegel svojo prvo zmago na finalnem turnirju ATP. Fritz, ki je v prvih dveh dvobojih v Torinu premagal Musettija, a izgubil proti Alcarazu, je tako zapravil še zadnje upanje na uvrstitev v polfinale. Potem ko je v nedeljo izgubil uvodni dvoboj proti Špancu Alcarazu in nato v torek proti Musettiju, je imel De Minaur še vedno možnosti, da se uvrsti v polfinale, a je bila odločitev v rokah španskega zvezdnika Alcaraza.

Španec si je že po tem prvem dvoboju v skupini zanesljivo zagotovil napredovanje, a je zvečer igral ne le za zmago v obračunu z Musettijem, ampak tudi za status najboljšega na svetu ob koncu sezone. Če bi zmagal, njegov tekmec v boju za teniški vrh Italijan Jannik Sinner ne bi imel več možnosti za prvo mesto na zadnji lestvici ATP 2025. Musetti pa je na zadnjem dvoboju še imel vse v svojih rokah; če bi zmagal, bi se v polfinalu pridružil Alcarazu, če ne, pa bi drugo polfinalno vstopnico dobil De Minaur.

V prvem nizu večernega obračuna sta oba zanesljivo igrala na svoj servis. Vse do izida 5:4 za Alcaraza, v najbolj razburljivi igri prvega niza pa je nato Musetti imel tri priložnosti za podaljšanje upanja, a je po desetih minutah naredil napako in omogočil tekmecu odvzem servisa in zmago s 6:4.

V drugem nizu je favorit že prej prišel do »breaka«; Alcaraz je tekmecu odvzel servis v četrti igri za vodstvo s 3:1, v naslednji je imel Musetti priložnost, da se mu oddolži, a je ni izkoristil. Zaostanka 1:4 pa ni mogel več nadoknaditi. Izgubil je še eno igro na svoj servis, tako da je Alcaraz dvoboj dokončal ekspresno in slavil s 6:1.

»To mi ogromno pomeni. Biti prvi na svetu ob koncu sezone je velika stvar. Med sezono imaš vzpone in padce, zato je to tako dragoceno. Danes je Lorenzo igral odlično, poznava se že dolgo, veliko dvobojev sva že igrala. Težak tekmec je in biti moraš zelo osredotočen, da ga premagaš,« je za prireditelje po zmagi dejal Alcaraz.

Iz druge skupine je v polfinalu že Sinner, za drugo vozovnico se bosta v neposrednem obračunu v petek pomerila Nemec Alexander Zverev in Kanadčan Felix Auger-Aliassime.