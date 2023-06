Alcaraz s podvigom na travi prehitel Đokovića

Španski teniški as Carlos Alcaraz je osvojil svojo prvo lovoriko na tekmovanju ATP na travnati podlagi. Na turnirju v londonskem Queen's Clubu je prvi nosilec v velikem finalu s 6:4 in 6:4 premagal sedmopostavljenega Avstralca Alexa de Minaura.

Za Alcaraza je to skupno enajsti turnirski naslov, pred tem je v svojo korist odločil sedem turnirjev na pesku, tri pa na trdi podlagi. De Minaur je v ostal pri sedmih lovorikah, eno si je že priigral tudi na travi, in sicer leta 2021 v Eastbournu.

Alcaraz je za zmago, za katero je potreboval uro in 40 minut, prejel 477.795 evrov in 500 točk za lestvico ATP, medtem ko je de Minaur v svoj žep pospravil 220.880 evrov in 300 točk. Z današnjo zmago se bo komaj 20-letni Španec na svetovni lestvici spet prebil na vrh, s katerega bo zrinil srbskega zvezdnika Novaka Đokovića.