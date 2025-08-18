Alcaraz se je proti Sinnerju veselil po le 23 minutah

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja ATP masters 1000 v Cincinnatiju. V finalu je drugopostavljeni Španec premagal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja s 5:0 v prvem nizu, potem pa je Južnotirolec predal dvoboj zaradi bolezni.

Težko pričakovani finale v Cincinnatiju, kjer sta se pomerila trenutno najboljša igralca sveta, je trajal le 23 minut. Vidno utrujeni Sinner je zdržal do 0:5, potem pa ni mogel več in je po posvetu s sodnikom dvoboj predal. Njun finalni dvoboj je bil sicer ponovitev zaključnega obračuna na Roland Garrosu in v Wimbledonu, prvega je dobil Španec, drugega Italijan.

"Hvala, da ste prišli, ampak zaradi bolezni se res počutim še slabše kot včeraj, komaj stojim pokonci. Upam, da razumete. S Carlosom sva tekmeca in tudi prijatelja, hvala vsem za podporo, žal mi je, da sem vas razočaral, a tudi to se včasih zgodi," je v izjavi za prireditelje po dvoboju dejal Sinner. "To ni način, na katerega bi želel dobiti lovoriko. Verjamem, da se bo Jannik vrnil še boljši in močnejši. Rad bi se zahvalil svoji ekipi, za mano je naporen teden, a mi je pomagalo tudi vzdušje, vsi so me podpirali, res sem užival," pa je dejal zmagovalec.

Alcaraz in Sinner sta to sezono igrala za lovoriko tudi v Rimu, Italijan je svojo zadnjo zmago osvojil prejšnji mesec v All England Clubu. Sinner je imel priložnost postati prvi igralec po Švicarju Rogerju Federerju v sezonah 2014 in 2015, ki je v Cincinnatiju osvojil dva zaporedna naslova, a ostaja pri lanski zmagi. Alcaraz je igral v svojem drugem finalu v Cincinnatiju in prvič zmagal, potem ko je leta 2023 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/1) 5:0 - predaja.