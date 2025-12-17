Alcaraz se je razšel s svojim trenerjem

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz, prvi na svetovni kakovostni lestvici, je danes sporočil, da se po sedmih letih sodelovanja na predvečer sezone 2026 ločuje od svojega dolgoletnega trenerja Juana Carlosa Ferrera. Dvaindvajsetletni Španec se je Ferrerovi akademiji pridružil pri petnajstih letih.

»Zelo težko mi je napisati to objavo. Po več kot sedmih letih skupaj sva se s “Juankijem” odločila, da končava najino skupno zgodovino kot trener in igralec. Hvala, ker si otroške sanje spremenil v resničnost,« je Alcaraz zapisal na svojih računih družbenih medijev, v objavi pa je priložil fotografije, na katerih objema Ferrera, prav tako nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa.

Alcaraz, ki je v svoji karieri osvojil 24 turnirjev, od tega šest največjih, je dopisal, da sta odločitev sprejela sporazumno. »Prišla sva na vrh in menim, da če bi se najini športni poti morali ločiti, bi se to moralo zgoditi ravno tam zgoraj,« je sporočil Španec. Športni portal The Athletic je poročal, da Alcarazov predstanik »ni želel komentirati razlogov za ločitev« ali nove podobe trenerske ekipe.

Odzval se je tudi Ferrero, ki je napisal, da je to »težek dan«, ko je »težko najti prave besede«. Alcaraz je v letošnji sezoni osvojil dva turnirja za grand slam in dva turnirja serije masters. Del ekipe ostaja trener Samuel Lopez, nekdanji trener Pabla Carreña Buste, ki se je Špančevi ekipi pridružil lani.