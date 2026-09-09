Presenečenje v New Yorku: Američan preprečil sanjsko vrnitev Alcaraza

Potem ko je Belorusinja Arina Sabalenka postala prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku, se ji je pridružila še domačinka Jessica Pegula. Med moškimi je prvi polfinalist postal Američan Frances Tiafoe, ki se bo za finale pomeril z Američanom Benom Sheltonom.

Sabalenka je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA po dveh urah in 22 minutah s 7:6, 3:6, 7:6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. Osemindvajsetletnica iz Minska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA. V polfinalu se bo pomerila s tretjo nosilko Jessico Pegula, ki je v ameriškem dvoboju premagala Emmo Navarro s 3:6, 6:4, 6:3. Tudi Pegulova še ima možnost, da postane številka 1 na svetu, čeprav bi morala za to osvojiti naslov in hkrati upati, da bo Kazahstanka Jelena Ribakina izgubila v četrtfinalu.

Prvi moški četrtfinale pa se je končal s solzami, saj je Alex Michelsen grenko jokal v objemu rojaka Tiafoeja. Dvaindvajsetletni Američan ni mogel nadaljevati svojega presenetljivega pohoda na newyorškem turnirju; le malo mu je zmanjkalo do prve uvrstitve v polfinale turnirja za grand slam.

Michelsen je že serviral za zmago proti favoriziranemu Tiafoeju, a na koncu doživel dramatičen poraz s 7:5, 6:3, 5:7, 3:6 in 6:7 (6). Na igrišču stadiona Arthur Ashe je pokazal močna čustva, tolažil pa ga je zmagovalec dvoboja. »Je odličen človek – način, kako me je potolažil v tistem trenutku ...« je dejal Michelsen o objemu po tekmi: »Poskušal sem se zbrati, a mi to ni najbolje uspelo. Izrekel je veliko lepih, osebnih besed.«

Ko je bila senzacionalna zmaga že na dosegu roke, je Michelsen v tretjem nizu nenadoma pokazal znake živčnosti. Pri vodstvu s 5:4 v tem nizu je avtsajder naredil dve dvojni napaki, izgubil servis in nato še niz. V petem nizu se je Michelsen vrnil v igro in povedel s 3:0, a na koncu izgubil v podaljšani igri. Pred tem se na OP ZDA še nikoli ni prebil dlje od drugega kroga.

Frances Tiafoe je prvi polfinalist na OP ZDA. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

»Ko sem ga objel, sem takoj videl, da joka. Vem, kako zelo boli,« je sočutno dejal Tiafoe. »Rekel sem mu: 'Še velikokrat se boš vrnil sem'.« Osemindvajsetletni Tiafoe se je tretjič uvrstil v polfinale OP ZDA, a še vedno čaka na svoj prvi nastop v finalu grand slama.

Shelton kot leta 2023

Shelton in Alcaraz sta v maratonskem dvoboju (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6) uprizorila neverjeten boj. Izenačeni prvi niz je po odločilni igri dobil Španec, a je osmi nosilec nato močno dvignil svojo raven igre. Tako je nasprotniku v drugem nizu trikrat odzvel servis in rezultat izenačil.

V naslednjem nizu je nadaljeval z izvrstno igro in takoj prišel do breaka. Tega do konca niza ni spustil in je niz dobil s 6:3. Četrti niz je zopet pripadel Špancu, ki je nadigral mladega Američana in rezultat v nizih poravnal na 2:2. V napetem petem nizu je odločal tako imenovani »match tie-break«, ki se igra na deset dobljenih točk. Shelton je sicer imel pred tem nekaj priložnosti za presenečenje, a je 23-letnik iz Murcie v največjih trenutkih dokazal svojo moč.

V tesnem tie-breaku sta oba igralca že imela prednost, a je Španec pri rezultatu 7:6 storil napako, ki je bila zanj odločilna. Shelton se je tako veselil zmage in napredovanja v polfinale OP ZDA, v katerem je nastopil že leta 2023, a ga je takrat premagal Novak Đoković.