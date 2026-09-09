Presenečenje v New Yorku: Američan preprečil sanjsko vrnitev Alcaraza

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Potem ko je Belorusinja Arina Sabalenka postala prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku, se ji je pridružila še domačinka Jessica Pegula. Med moškimi je prvi polfinalist postal Američan Frances Tiafoe, ki se bo za finale pomeril z Američanom Benom Sheltonom.
Sabalenka je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA po dveh urah in 22 minutah s 7:6, 3:6, 7:6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. Osemindvajsetletnica iz Minska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA. V polfinalu se bo pomerila s tretjo nosilko Jessico Pegula, ki je v ameriškem dvoboju premagala Emmo Navarro s 3:6, 6:4, 6:3. Tudi Pegulova še ima možnost, da postane številka 1 na svetu, čeprav bi morala za to osvojiti naslov in hkrati upati, da bo Kazahstanka Jelena Ribakina izgubila v četrtfinalu.
Prvi moški četrtfinale pa se je končal s solzami, saj je Alex Michelsen grenko jokal v objemu rojaka Tiafoeja. Dvaindvajsetletni Američan ni mogel nadaljevati svojega presenetljivega pohoda na newyorškem turnirju; le malo mu je zmanjkalo do prve uvrstitve v polfinale turnirja za grand slam.
Michelsen je že serviral za zmago proti favoriziranemu Tiafoeju, a na koncu doživel dramatičen poraz s 7:5, 6:3, 5:7, 3:6 in 6:7 (6). Na igrišču stadiona Arthur Ashe je pokazal močna čustva, tolažil pa ga je zmagovalec dvoboja. »Je odličen človek – način, kako me je potolažil v tistem trenutku ...« je dejal Michelsen o objemu po tekmi: »Poskušal sem se zbrati, a mi to ni najbolje uspelo. Izrekel je veliko lepih, osebnih besed.«
Ko je bila senzacionalna zmaga že na dosegu roke, je Michelsen v tretjem nizu nenadoma pokazal znake živčnosti. Pri vodstvu s 5:4 v tem nizu je avtsajder naredil dve dvojni napaki, izgubil servis in nato še niz. V petem nizu se je Michelsen vrnil v igro in povedel s 3:0, a na koncu izgubil v podaljšani igri. Pred tem se na OP ZDA še nikoli ni prebil dlje od drugega kroga.
»Ko sem ga objel, sem takoj videl, da joka. Vem, kako zelo boli,« je sočutno dejal Tiafoe. »Rekel sem mu: 'Še velikokrat se boš vrnil sem'.« Osemindvajsetletni Tiafoe se je tretjič uvrstil v polfinale OP ZDA, a še vedno čaka na svoj prvi nastop v finalu grand slama.
Shelton in Alcaraz sta v maratonskem dvoboju (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6) uprizorila neverjeten boj. Izenačeni prvi niz je po odločilni igri dobil Španec, a je osmi nosilec nato močno dvignil svojo raven igre. Tako je nasprotniku v drugem nizu trikrat odzvel servis in rezultat izenačil.
V naslednjem nizu je nadaljeval z izvrstno igro in takoj prišel do breaka. Tega do konca niza ni spustil in je niz dobil s 6:3. Četrti niz je zopet pripadel Špancu, ki je nadigral mladega Američana in rezultat v nizih poravnal na 2:2. V napetem petem nizu je odločal tako imenovani »match tie-break«, ki se igra na deset dobljenih točk. Shelton je sicer imel pred tem nekaj priložnosti za presenečenje, a je 23-letnik iz Murcie v največjih trenutkih dokazal svojo moč.
V tesnem tie-breaku sta oba igralca že imela prednost, a je Španec pri rezultatu 7:6 storil napako, ki je bila zanj odločilna. Shelton se je tako veselil zmage in napredovanja v polfinale OP ZDA, v katerem je nastopil že leta 2023, a ga je takrat premagal Novak Đoković.
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