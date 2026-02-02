Alcaraz še povečal prednost pred zasledovalci, Šeško pridobil 13 mest

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po prvem zmagoslavju na odprtem prvenstvu Avstralije precej povečal prednost pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem na svetovni lestvici ATP. Na tretje mesto je po porazu v finalu Melbourna napredoval srbski as Novak Đoković.

Alcaraz ima po sedmi lovoriki za grand slam na vrhu zdaj 13.650 točk. Najmlajši teniški igralec v zgodovini s pokali na vseh štirih največjih turnirjih ima po novem 3350 točk naskoka pred Sinnerjem, ki je po dveh naslovih v letih 2024 in 2025 tokrat izpadel v polfinalu.

Na tretje mesto se je povzpel Novak Đoković, ki je moral v zaključnem dvoboju Melbourna z 1:3 v nizih priznati premoč Alcarazu. Na četrto mesto je zdrsnil Nemec Alexander Zverev, prav tako polfinalist OP Avstralije.

Med deseterico večjih sprememb ni, mesti sta zamenjala zdaj sedmouvrščeni Američan Taylor Fritz in njegov po novem devetouvrščeni rojak Ben Shelton.

Žiga Šeško je v Melbournu potrdil veliko nadarjenost. FOTO: Martin Keep/AFP

Artnak najvišje uvrščeni Slovenec

Pri 17 točkah na lestvici ATP in na robu najboljših 1000 igralcev je ostal Slovenec Žiga Šeško, ki je včeraj kot naš prvi mladinec osvojil turnir za grand slam. V konkurenci deklet sta do naslova med posameznicami prišli Mima Jaušovec (1973, 1974) in Katarina Srebotnik (1998).

Slovensko reprezentanco v petek in soboto v Velenju čaka kvalifikacijski dvoboj za svetovno skupino I Davisovega pokala proti Turčiji. Član izbrane vrste, ki jo vodi Grega Žemlja, bo tudi zmagovalec mladinskega turnirja v Melbournu.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP je sicer še naprej Bor Artnak na 467. mestu, medtem ko Filip Jeff Planinšek zaseda 579. mesto. Tudi Artnak in Planinšek bosta ob Šešku in Sebastianu Dominku člana naše reprezentance.