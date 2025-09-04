  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Alcaraz se želi Đokoviću maščevati

    Na zadnjih dveh obračunih med novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom je slavil srbski teniški igralec. Alcaraz se želi za poraza maščevati.
    Carlos Alcaraz v New Yorku lovi svoj drugi naslov. FOTO: Al Bello/Getty Images Via AFP
    Carlos Alcaraz v New Yorku lovi svoj drugi naslov. FOTO: Al Bello/Getty Images Via AFP
    Tim Erman
    4. 9. 2025 | 10:18
    4. 9. 2025 | 10:21
    2:43
    Teniške igralce na odprtem prvenstvu ZDA čakajo zadnja dejanja turnirja. Včeraj sta si polfinalni vozovnici priigrala prvi igralec sveta Jannik Sinner in Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki bosta tvorila drugi polfinali prvi. Več pozornosti teniške javnosti pa bo prejel obračun med Carlosom Alcarazom in srbskim zvezdnikom Novakom Đokovićem – ponovitev letošnjega četrtfinala odprtega prvenstva Avstralije in lanskega finala olimpijskih iger v Parizu.

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    Dvaindvajsetletni Španec na newyorškem turnirju igra odlično. Izgubil je le eno servisno igro in nasprotniku še ni oddal niza. »Ni pomembno, da je bil od Wimbledona odsoten s turneje. Tukaj igra odlične tekme. Vem, da je lačen,« je o petkovem nasprotniku povedal Alcaraz, ki je proti Đokoviću izgubil oba omenjena dvoboja. »Vem, da sem velikokrat igral proti njemu. Resnično se želim maščevati,« je zatrdil drugi nosilec.

    Na drugi strani teniške mreže bo stal Đoković, ki je za preboj v polfinale premagal četrtega igralca sveta Američana Taylorja Fritza. Srbski teniški igralec je v letošnji sezoni polfinale dosegel na vseh turnirjih za grand slam, a je bila polfinalna ovira vedno previsoka. Đoković je v svoji karieri zabeležil le dve sezoni, v katerih ni nastopil v finalu niti enega turnirja za grand slam, in sicer v letih 2009 in 2017.

    Novak Đoković je zaskrbljen glede svoje kondicijske pripravljenosti. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP
    Novak Đoković je zaskrbljen glede svoje kondicijske pripravljenosti. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP

    Kot je poudaril sam, se zaveda, da bo moral za napredovanje igrati na vrhunski ravni, a se bo moral pred tekmo dobro kondicijsko pripraviti. »Naslednjih nekaj dni je zame ključnega pomena, da telo spravim v red in ga pripravim na pet nizov, če bo to treba,« je dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

    Po tekmi tretjega kola je 38-letni Srb priznal, da je »bolj zaskrbljen« glede svojega telesa kot kdajkoli prej. Toda želi si biti dobro pripravljen za polfinalni dvoboj. »Z ekipo pa se bom potrudil, da bom za to naredil vse, kar je v moji moči. Zagotovo bo treba veliko teči. Ne bo kratkih točk,« je prepričan Đoković.

