    Tenis

    Alcaraz številka 1 v sezoni, Kaja Juvan edina Slovenka med top 100

    Na moški lestvici imata Alcaraz in Sinner več kot šest tisoč točk prednosti pred tretjeuvrščenim Zverevom, na ženski prevladuje Sabalenka.
    Carlos Alcaraz je letos osvojil osem turnirjev in svoj izkupiček na turnirjih za grand slam povišal na šest. FOTO: Marco Bertorello/Afp
    Galerija
    Carlos Alcaraz je letos osvojil osem turnirjev in svoj izkupiček na turnirjih za grand slam povišal na šest. FOTO: Marco Bertorello/Afp
    L. Š., STA
    17. 11. 2025 | 09:11
    A+A-

    Španec Carlos Alcaraz je teniško sezono 2025 končal kot številka 1 na svetu. Italijan Jannik Sinner je za tolažbo v nedeljo ubranil naslov na sklepnem turnirju sezone v domačem Torinu, ko je v finalu ugnal prav Alcaraza ter z zmago sklenil sezono,

    »To je neverjetna sezona ... Letos sem se štirikrat uvrstil v finale turnirjev za grand slam, prišel sem, zmagal tukaj, imel veliki niz zmag na koncu leta, to je neverjetno,« je Sinner po zmagi povedal novinarjem.

    »Ampak predvsem se počutim bolje kot lani, mislim, da je to najpomembnejše. Vse je del procesa. Vedno pravim in verjamem, da če vztrajaš pri delu in se trudiš biti boljši igralec, bodo rezultati prišli. Letos je bilo tako,« je dodal 24-letni Italijan.

    Sinnerjeva zmaga je bila njegova druga nad Alcarazom letos in pomemben trenutek, potem ko je izgubil mesto svetovne številke 1 ob koncu leta proti Špancu, ki je letos osvojil osem turnirjev in svoj izkupiček na turnirjih za grand slam povišal na šest.

    Številka 3 in 4 ostajata Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je po uspešnem nastopu v Torinu napredoval mladi Kanadčan Felix Auger-Alliasime.

    Najboljši Slovenec na svetovni lestvici Bor Artnak je padel za 34 mest in je s 498. mestom za las ostal znotraj prve petstoterice igralcev.

    * Lestvica ATP (17. november):

    1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050 točk

    2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500

    3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5160

    4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4830

    5. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4245

    6. (6.) Taylor Fritz (ZDA) 4135

    ...

    498. (464.) Bor Artnak (Slo) 86

    575. (568.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 66

    ...

    Sabalenka na vrhu, Juvan edina Slovenka v "top 100"

    Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu svetovne lestvice vrhunskega ženskega tenisa. Za Belorusinjo drugo in tretje mesto zasedata Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Slovenija ima med najboljšo stoterico najboljših le eno igralko - Kaja Juvan je 98.

    Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zadržala svoj položaj, ostaja na 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 161., med prvimi petsto igralkami pa sta še Danila Jakupović (334.) in Pia Lovrič (491.).

    Slovenska ženska reprezentanca si je v soboto izborila mesto med 14 najboljšimi ekipami v pokalu Billie Jean King, ki se bodo aprila prihodnje leto potegovale za sedem prostih mest na zaključnem turnirju na Kitajskem.

    image_alt
    Izvrstni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan Slovenijo popeljali med svetovno elito

    Slovenija je slavila na krilih odličnih Zidanšek in Juvan, ki sta proti Nizozemski in Indiji dobili vse posamične dvoboje.

    * Lestvica WTA (17. november):

    1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.870 točk

    2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8395

    3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6763

    4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 6287

    5. (6) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

    6. (5) Jessica Pegula (ZDA) 5583

    ...

    98. (98) Kaja Juvan (Slo) 770

    114.(114) Veronika Erjavec (Slo) 680

    161.(162) Tamara Zidanšek (Slo) 445

    334.(335) Dalila Jakupović (Slo) 188

    ...

