Alcaraz stopnjuje formo, v New Yorku ga zdaj čaka nevarni Američan

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je zanesljivo uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Potem ko v uvodnih dvobojih ni bil povsem zadovoljen s svojo igro, predvsem z bekendom, je proti Kitajcu Wu Yibingu pokazal precej boljšo predstavo in slavil s 6:3, 6:4 in 6:1.

Kitajec se je drugemu nosilcu z agresivno igro v prvih dveh nizih še dobro upiral, v tretjem pa je popustil. Dvakratni zmagovalec turnirja in branilec naslova je tako brez večjih težav dokončal delo ter se prebil med najboljših 16.

Zdaj ga čaka Paul

V osmini finala se bo Alcaraz pomeril z Američanom Tommyjem Paulom, ki je po skoraj štiri ure trajajočem boju premagal Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1 in 6:3.

Napredoval je tudi sedmi nosilec Danil Medvedjev. Rus, ki je OP ZDA osvojil leta 2021, je Francoza Arthurja Rinderknecha premagal v treh nizih, vse tri pa dobil s 6:4.

Medvedjev bo v osmini finala igral z zmagovalcem dvoboja med Američanom Francesom Tiafoejem in Monačanom Valentinom Vacherotom.