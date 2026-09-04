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Tenis

Alcaraz stopnjuje formo, v New Yorku ga zdaj čaka nevarni Američan

Branilec naslova je v tretjem krogu pokazal precej boljšo predstavo, v nadaljevanju pa ga čaka prvi resnejši preizkus.
Carlos Alcaraz v New Yorku igra prvi veliki turnir po skoraj petmesečni odsotnosti zaradi poškodbe desnega zapestja. FOTO: Kena Betancur/AFP
Galerija
Carlos Alcaraz v New Yorku igra prvi veliki turnir po skoraj petmesečni odsotnosti zaradi poškodbe desnega zapestja. FOTO: Kena Betancur/AFP
B. P., STA
4. 9. 2026 | 23:57
1:44
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Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je zanesljivo uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Potem ko v uvodnih dvobojih ni bil povsem zadovoljen s svojo igro, predvsem z bekendom, je proti Kitajcu Wu Yibingu pokazal precej boljšo predstavo in slavil s 6:3, 6:4 in 6:1.

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Kitajec se je drugemu nosilcu z agresivno igro v prvih dveh nizih še dobro upiral, v tretjem pa je popustil. Dvakratni zmagovalec turnirja in branilec naslova je tako brez večjih težav dokončal delo ter se prebil med najboljših 16.

Zdaj ga čaka Paul

V osmini finala se bo Alcaraz pomeril z Američanom Tommyjem Paulom, ki je po skoraj štiri ure trajajočem boju premagal Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1 in 6:3.

Napredoval je tudi sedmi nosilec Danil Medvedjev. Rus, ki je OP ZDA osvojil leta 2021, je Francoza Arthurja Rinderknecha premagal v treh nizih, vse tri pa dobil s 6:4.

Medvedjev bo v osmini finala igral z zmagovalcem dvoboja med Američanom Francesom Tiafoejem in Monačanom Valentinom Vacherotom.

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Carlos AlcarazOP ZDADanil MedvedjevFrances TiafoeTommy PaulWu YibingAleksander BublikArthur RinderknechValentin VacherotOP ZDA 2026

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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