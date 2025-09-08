Alcaraz v finalu premočen za Sinnerja

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega prvenstva ZDA. V New Yorku je drugi nosilec v finalu po izjemni predstavi po dveh urah in 42 minutah premagal prvega nosilca Italijana Jannika Sinnerja s 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. S tem je prišel do šestega naslova na grand slamih, v ponedeljek pa bo znova prvi igralec sveta.

Ta naziv bo Španec prevzel prav od Italijana, s katerim sta se srečala že v tretjem zaporednem finalu turnirjev velike četverice. Odprto prvenstvo Francije je po preobratu s 3:2 v nizih dobil Alcaraz, v Wimbledonu pa je po štirih nizih slavil Sinner.

V New Yorku je bil v svojem sedmem finalu v karieri boljši 22-letni Španec in šestič osvojil lovoriko na turnirjih za grand slam. Ob dveh naslovih na OP ZDA (2022) ima še po dve zmagi na Rolandu Garrosu (2024, 2025) in v Wimbledonu (2023, 2024).

V medsebojnih obračunih zdaj Španec vodi z 11:5 proti Italijanu, ki je v šestem finalu za grand slam drugič izgubil. Ob tem je bil dvakrat najboljši na OP Avstralije (2024, 2025), lani pa je slavil tudi v New Yorku. Skupaj sta sicer Alcaraz in Sinner osvojila zadnjih osem turnirjev za grand slam.

Teniška asa sta se srečala že v tretjem zaporednem finalu turnirjev velike četverice. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Dvoboj na osrednjem igrišču Arthur Ashe se je sicer začel s 40-minutno zamudo zaradi strožjih varnostnih ukrepov ob prihodu na tribune predsednika ZDA Donalda Trumpa. Obenem pa je šlo tudi za neposredni obračun za vrh lestvice ATP. Tega bo v ponedeljek po skoraj natanko dveh letih znova zasedel Alcaraz.

Alcaraz, ki je postal šele četrti igralec to stoltje, ki je brez izgubljenega niza prišel do finala, si je že v prvi igri priigral dve priložnosti za odvzem servisa in drugo izkoristil. Španec je bil enostavno na višji ravni od Italijana, v sedmi igri pa je izkoristil še četrto priložnost za odvzem servisa in zanesljivo prišel do vodstva.

V drugem nizu se je razmerje na igrišču povsem spremenilo. Sinner je našel boljši ritem, Alcaraz pa je v le eni igri zares padel na svoj servis, kar je botrovalo vodstvu Italijana s 4:1. Ta je nato izenačil v nizih.

V tretjem je prvi do odvzema servisa prišel Španec, potem ko je izkoristil nekaj napak tekmeca v drugi igri. Znova je bil Alcaraz podobno prepričljiv kot v prvem nizu, Italijan pa se je v šesti igri izognil vsaj »kravati« – porazu v nizu s 6:0 –, preden je Španec s 6:1 znova povedel.

V četrtem nizu se je Sinner še naprej mučil na svoj začetni udarec, z dvojno napako in neizsiljeno napako pa je v peti igri znova omogočil »break« Špancu. Ta je nato do konca malce trepetal le v deseti igri, a kljub temu dokaj zanesljivo končal dvoboj za drugo zmago v New Yorku.

Alcaraz se je s šestimi naslovi na grand slamih pred 23 letom starosti pridružil Švedu Björnu Borgu in rojaku Rafaelu Nadalu, ki sta v enakem obdobju prav tako imela šest naslovov.

»Videvam te pogosteje kot svojo družino«

»Najprej bi čestital Janniku. Res je neverjetno, kar počneš skozi celotno sezono. Si na izjemno visoki ravni na vsakem turnirju. Videvam te pogosteje kot svojo družino. Izjemno je deliti igrišče in garderobo s tabo. Z ekipo te gledamo, kako trdo garaš s svojim štabom in kako skušaš ves čas napredovati. Čestitke za predstave v zadnjih dveh tednih,« je na slovesnosti po koncu dvoboja dejal Alcaraz.

»Ta turnir je res neverjeten. Privilegij je, da smo lahko del tega v teh treh tednih. Omogočate nam vse, še posebej pa čutimo energijo in ljubezen od tako izjemnih navijačev,« je še med drugim dodal Španec, ki je pokal prejel iz rok trikratnega zmagovalca turnirja Ivana Lendla.

»Carlosu in ekipi vse čestitke. Vem, koliko trdega dela vlagate, da postrežete s takšnimi predstavami. V tej je bil danes enostavno boljši. Za mano je res izjemna sezona na grand slamih, igrali smo na velikih odrih in na velikih tekmah, za kar sem vesel, še posebej, ker lahko to delim z ekipo, družino in vsemi, ki so mi blizu. Dal sem vse od sebe, več ne bi mogel storiti,« je po dvoboju priznal Sinner. Ta je v žep pospravil 2,13 milijona evrov.