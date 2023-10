Alcaraz: Vedno znova razmišljam o Đokoviću

Čeprav se je Roger Federer pred dobrim letom upokojil, Rafael Nadal pa je večji del letošnje sezone zaradi zdravstvenih težav izpustil, ju v teniških krogih še vedno pogosto omenjajo, tudi ob večnih primerjavah z Novakom Đokovićem. Slednji se je pred kratkim vrnil na 1. mesto lestvice ATP, tik za njim pa je največji up teniške prihodnosti Carlos Alcaraz. In nastaja novi prestiž, podoben tistemu omenjene trojice.

Mladi Španec ne skriva jasne želje, da bo vnovič prehitel srbskega asa. »Ne bom lagal, o Novaku razmišljam prav na vsakem treningu. Zelo sem motiviran in upam, da se bom do konca koledarskega leta vrnil na 1. mesto,« je poudaril 20-letni španski teniški igralec, čigar izjave se je v svojem podcastu posebej dotaknil nekdanji ameriški as Jimmy Connors. Nekoč št. 1 in osemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je ob Alcarazovih besedah poudaril: »Seveda mi je razumljiv njegov motiv napada na vrh in nadaljevanja velikega dvoboja z Đokovićem, toda pri takšnem razmišljanju moraš biti previden. Ne zadostuje le, da razmišljaš o enem tekmecu, pa četudi je ta najboljši na lestvici. Nekateri drugi ohranjajo drugačen teniški slog, ki ti morda ne ustreza. In to je prav Alcaraz spoznal nazadnje proti Janniku Sinnerju.«