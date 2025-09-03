Alcaraz z lahkoto v polfinale, kjer ga čaka Đoković

Teniški navdušenci in gledalci odprtega prvenstva Združenih držav Amerike so dobili to, kar so hoteli. V polfinalu zadnjega velikega slama v letošnjem letu se bosta pomerila eden izmed najboljših teniških igralcev vseh časov Novak Đoković in 16 mlajši zvezdnik Carlos Alcaraz, ki je v četrtfinalu z lahkoto ugnal Čeha Jirija Lehečko s 6:4, 6:2., 6:4.

»Ne gledam svojih vrhuncev tekem. Včasih sta to počela brata, potem pa sem se usedel z njima na kavč in podoživljal določene točke. V tem sem užival, a tega resnično nisem vajen,« je po obračunu povedal Alcaraz, ki je od mastersa v Rimu izgubil le en obračun, finale Wimbledona proti Italijanu Janniku Sinnerju.

V New Yorku še ni oddal niza in 22-letni Španec bo v polfinalu proti Đokoviću nedvomno favorit. Srb je po petih nizih s 6:3, 7:5, 3:6 in 6:4 ugnal domačina Taylorja Fritza in se tako še na četrtem turnirju za grand slam v letošnji sezoni prebil do polfinala. Z Alcarazom se bo srečal v petek, ko se bo prvič letos poskušal uvrstiti v finale; na Roland Garrosu in Wimbledonu je bil od njega v polfinalu boljši Sinner, v Melbournu pa je predal dvoboj proti Alexandru Zverevu.

Danes nas čaka tretji četrtfinalni obračun med Kanadčanom Felixom Augerjem Aliassimejem in Avstralcem Alexom de Minaurom. V noči s srede na četrtek se bosta v zadnjem četrtfinalu udarila Italijana Lorenzo Musetti in prvi nosilec Jannik Sinner.