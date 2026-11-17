Nemški teniški zvezdnik in številka 1 na lestvici ATP Alexander Zverev se je znova znašel pod drobnogledom sodišč. Njegova nekdanja partnerica Brenda Patea je proti njemu vložila civilno tožbo, potem ko je Zverev v nedavnem intervjuju trdil, da se je njena nekdanja obtožba o nasilju v družini izkazala za neresnično.

Manekenka in vplivnica, s katero ima Zverev hčerko, je nov pravni postopek sprožila zaradi tenisačevih izjav za francoski športni dnevnik L'Équipe , ki jih je dal po turnirju za grand slam v Parizu. Zverev in Patea sta bila leta 2024 v Nemčiji že vpletena v odmeven sodni postopek, v katerem ga je obtožila, da jo je štiri leta pred tem med prepirom potisnil ob steno in davil.

Zverev je obtožbe ves čas zanikal, sodišče pa takrat ni izreklo sodbe o krivdi ali nedolžnosti, saj sta strani sklenili poravnavo. V zameno za ustavitev postopka je privolil v plačilo 150.000 evrov v državni proračun in 50.000 evrov v dobrodelne namene.

Prekinjen intervju in oster odziv odvetnikov

Zgodba je znova oživela med pogovorom za L'Équipe , ko so Zvereva novinarji soočili z očitki njegovih nekdanjih partneric. Razdraženi tenisač je takrat odvrnil: »Za začetek, to ni takšen tip intervjuja. In drugič, ali se novinar sploh ne zaveda, da so se te obtožbe izkazale za neresnične?« Kmalu zatem je pogovor predčasno prekinil z besedami: »Končajmo, tako bo bolje.«

Kot je poročal britanski Daily Mail , se je na te besede ostro odzval Pateajin odvetnik Michael Scheele . Potrdil je vložitev civilne tožbe z odškodninskim zahtevkom in sodne prepovedi, s katero želijo Zverevu preprečiti nadaljnje ponavljanje takšnih trditev.

»Zadeva iz leta 2024 je zaključena. Zdaj želi Brenda Patea preprečiti, da bi Zverev še naprej ponavljal nesmisle, ki jih je izrekel za L'Équipe ,« je poudaril Scheele. Pojasnil je, da je tenisač s svojimi izjavami kršil zasebni dogovor, po katerem o obtožbah ne bi smel več javno razpravljati.

»Če je takšne trditve izrekel javno, obstaja velika verjetnost, da neresnično različico razpleta širi tudi v zasebnih krogih, kar lahko moji stranki dolgoročno škodi.«

Zverevova obramba še brez komentarja

Po odvetnikovih besedah Patea sprva ni želela zaostrovati spora, saj kot mati skupnega otroka računa tudi na njegovo finančno podporo. Zvereva so dvakrat poskušali mirno pozvati, naj se uradno zaveže, da spornih izjav ne bo več ponavljal, a ker se na pravne dopise ni odzval, so štiri dni pozneje vložili tožbo.

Pravni zastopnik teniškega asa Christian Schertz za zdaj ostaja redkobeseden. »Glede na to, da nam tožba še sploh ni bila uradno vročena, zadeve ne moremo komentirati,« je sporočil za javnost.