Aljaž Bedene in Polona Hercog uvodoma s Francozoma

Polono Hercog za začetek čaka dvoboj s Francozinjo Diane Parry. Foto Clive Brunskill/AFP

Pariz – V francoski prestolnici so danes opravili žreb uvodnega kroga odprtega prvenstva Francije v tenisu. V bobnu so bili štirje slovenski predstavniki: najboljšega Slovenca na lestvici ATPv prvem krogu čaka Francoz, najboljšo Slovenko na lestvici WTApaV bobnu sta bili še dve Slovenki:se bo v posamični konkurenci najprej pomerila s Španko Garbine Muguruza, zmagovalko Roland-Garrosa v letu 2016,pa čaka dvoboj z NemkoPrvopostavljena Romunkase bo v odsotnosti prve dame na svetu in lanske zmagovalke, Avstralke, v uvodnem krogu pomerila s Španko. Vodilnega igralca na lestvici ATP, Srba Novaka Đokovića, v uvodnem dvoboju čaka Šved, tekmec Španca, sicer 12-kratnega zmagovalca največjega turnirja na peščeni podlagi na svetu in branilca lanskega naslova, pa bo Belorus. Avstrijca, zmagovalca nedavnega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, v uvodnem krogu čaka HrvatV kvalifikacijah za nastop na letošnjem turnirju za grand slam v Parizu so nastopili še trije Slovenci, vsi so bili neuspešni.je premagala Švicarka, odje bil boljši Italijan, odpa RusOdprto prvenstvo Francije bo na sporedu med 27. t. m. in 11. oktobrom.