Aljaž Bedene: Težje bo kot februarja

Pariz - Za vodilnega slovenskega teniškega igralca Aljaža Bedeneta je 3. kolo velikih turnirjev, tudi na prestižnem odprtem prvenstvu Francije v Parizu, že znana reč. Po štirih letih se je na Roland-Garrosu uvrstil na to raven tekmovanja, v soboto se bo lotil scenarija s sanjskim razpletom: premagati favoriziranega Grka Stefanosa Tsitsipasa in prvič doslej na turnirjih serije za grand slam okusiti slast nastopa v kolu št. 4.Ljubljančan, sicer trenutno 56. na svetovni teniški lestvici, je podobno kot drugi športniki po vsem svetu odšteval do nadaljevanja sezone v svoji panogi, jo dočakal z velikima turnirjema v New Yorku, kjer pa ...