Aljaž Bedene z Dennisom Novakom izpadel med dvojicami

Pariz – Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene in njegov avstrijski soigralec Dennis Novak sta na odprtem prvenstvu Francije izgubila današnji dvoboj drugega kroga med moškimi dvojicami. Od njiju sta bila boljša Hrvat Ivan Dodig in Slovak Filip Polašek, ki sta po uri in 42 minutah slavila zmago s 6:3, 3:6 in 6:1.



Slovensko-avstrijska naveza si je nastop na Roland-Garrosu zagotovila, ko sta brez nastopa ostala Španca Alejandro Davidovich Fokina in Fernando Verdasco (slednji je bil izločen s turnirja zaradi pozitivnega testa na koronavirus), in v prvem krogu premagala litovsko-japonsko kombinacijo Ričardas Berankis, Jošihito Nišioka s 6:4 in 6:3.



Bedene se bo v soboto v tretjem krogu v posamični konkurenci pomeril s petim nosilcem, Grkom Stefanosom Tsitsipasom. Ljubljančan, trenutno 56. igralec na teniški jakostni lestvici ATP, je pred tem izločil Francoza Arthurja Rinderknecha in Srba Nikolo Milojevića.