Aljaž za uvod proti Čilencu

V New Yorku se bo danes začel glavni del prvega moškega teniškega turnirja po več kot petmesečnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Na turnirju serije masters bo med posamezniki nastopil Aljaž Bedene, 61. igralec lestvice ATP. V uvodnem kolu se bo v nedeljo pomeril s Čilencem Cristianom Garinom.



Turnir bi moral biti sicer po prvotnem načrtu izpeljan v Cincinnatiju, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa in obvladovanja trenutnega položaja s covidom-19 v ZDA prestavili v mesto drugega grand slama letošnje sezone, na igrišča v Flushing Meadowsu. Enaintridesetletni Ljubljančan je kvalifikacijski del opravil z odliko – po zmagi v prvem krogu proti Američanu Denisu Kudli je v drugem obračunu ugnal Avstrijca Dennisa Novaka.



Bedene bo imel do nastopa v prvem krogu dan premora, v nedeljo pa mu bo nasproti mreže stal Čilenec Cristian Garin, sicer 13. nosilec turnirja. V zadnjih sezonah je 24-letnik iz Santiaga napravil ogromen skok naprej, še vedno pa velja za specialista za peščeno podlago. Letos je na tej podlagi dobil turnirja v argentinski Cordobi in brazilskem Riu de Janeiru. Bedene in Čilenec se doslej na ATP turneji še nista pomerila.