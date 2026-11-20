Andreja Klepač je prvi dvoboj v slovenski teniški reprezentanci odigrala leta 2004 v Džakarti proti Indoneziji. Tedaj je komaj dopolnila 18 let, jutri bo v Velenju znova zaigrala proti Indoneziji, a kot sama poudarja v povsem drugi vlogi. Triletna hčerka Taja je zdaj njena glavna motivacija.

Andreja Klepač je bila naslednica tedanjih soigralk v Džakarti Katarine Srebotnik, Tine Pisnik in Tine Križan oziroma Maje Matevžič, s katero si je reprezentančni dres delila v naslednjih letih. Dosežkov »štiriperesne deteljice«, ki je v Portorožu gostila ZDA z Venus Williams in Martino Navratilovo ter Rusijo z Jeleno Dementijevo in Vero Zvonarjovo ni doživela, ima pa danes in v soboto v Velenju priložnost, da se s Slovenijo znova prebije na zadnjo stopničko do zaključnega turnirja BJK, na katerem je Slovenija 2023 v Sevilli igrala v polfinalu.

Klepač se je letos po skoraj štiriletni odsotnosti zaradi poškodbe in materinstva vrnila na turnirje WTA. Z zamrznjenim statusom 12. igralke na svetu v dvojicah je lahko nastopila na dvanajstih turnirjih in jih odlično izkoristila. Trenutno je 56. igralka WTA med pari, s čimer je pred reprezentančnima kolegicama Niko Radišić (66.) in Dalilo Jakupović (72.).

»Na sezono sem se fizično in teniško dobro pripravila, zagotovo pa se nisem nadejala rezultatov, ki sem jih dosegla. Očitno še nisem pozabila igrati tenisa oziroma še nisem za teniški pokoj,« je v pogovoru za STA dejala 40-letna Andreja Klepač.

Vztrajala bo še eno leto

V 2026 je nastopila na 18 turnirjih, zabeležila je 15 zmag in doživela 17 porazov, na turnirju v Washingtonu WTA 500 je igrala celo v finalu ter z nagradami zaslužila 225.000 evrov.

»Zagotovo so mi pomagale izkušnje, predvsem pa dejstvo, da sem igrala brez pritiska. Moja želja pred sezono je bila, da se predstavim svoji triletni hčerki Taji, s katero smo skupaj s Primožem Starčičem (njen trener od začetka kariere in partner; opomba STA) celo sezono potovali po svetu. Ko sem končala dvoboj, sem bila znova v vlogi mame, ne pa kot prej, ko sem imela druge skrbi in prioritete. Njena prisotnost na tribunah mi daje dodatno samozavest in motivacijo,« je dodala Andreja Klepač.

»Glede na to, da mi telo še dobro služi, četudi me vseskozi nekaj boli, in da igram zelo dober tenis, bom. Letos sem imela precej težav z iskanjem soigralk, za naslednjo sezono pa me hrabri dejstvo, da bom startala s stalno partnerko, 28-letno Belgijko Magali Kempen, s katero sva se letos prebili do četrtfinala Roland Garrosa,« je dodala Klepač.

Andreja Klepač se bo v Velenju predstavila v soboto ob 11. uri v paru z Niko Radišić. Obeta se zanimiv dvoboj, saj ima Indonezija zgolj eno igralko z uvrstitvijo na lestvici WTA, specialistko za dvojice Aldilo Sutjiadi, proti kateri sta Klepač in Radišić letos že izgubili na turnirju v Bad Homburgu, kjer je Indonezijka igrala z Vero Zvonarjovo.