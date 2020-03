Andy Murray se bo vrnil v Miamiju  

Škotski teniški igralec Andy Murray se bo po dolgotrajnih preglavicah s poškodbo medenice in dveh operacijah vrnil na igrišča na mastersu v Miamiju, ki bo na sporedu med 25. t. m. in 5. aprilom. Nekdanja številka ena in trikratni zmagovalec turnirjev velike četverice je vrnitev napovedal v pogovoru za Amazon Prime.

Na igrišču le dvakrat

»Kratkoročno gledano, treniram zato, da bi bil pripravljen v Miamiju. V zadnjih mesecih sem namenjal pozornost predvsem telesni pripravljenosti. Po zaključnem turnirju Davisovega pokala sem bil na igrišču dvakrat, in še to po 40 minut. zato bom potreboval nekaj časa, da se bom znova počutil dobro z loparjem.«



Murray je nazadnje igral novembra na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Madridu, in se komaj ognil porazu. Šele po treh nizih je premagal Tallona Griekspoorja iz Nizozemske s 6:7 (7), 6:4, 7:6 (5).