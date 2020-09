Angie Kerber: Eifflov stolp vidim le iz hotelske sobe

Pariz - Četudi Robert Cokan, trener naše obetavne teniške igralke Kaje Juvan, argumentirano razmišlja, da omenjene najstnice ne bi smelo pretirano obremenjevati spoznanje o pomembnosti turnirja iz prestižne serije za grand slam, bo že dvoboj 1. kola na Roland Garrosu, prav poseben. Na nasprotni strani mreže bo namreč stala Angelique Kerber, v Nemčiji že dolgo ena najbolj priljubljenih športnic, sicer trikrat zmagovalka turnirjev za grand slam.



Ko gre za dvoboj 22. igralke sveta s slovensko najstnico, zdaj na 103. mestu lestvice WTA, najbrž ni dvoma o tem, komu pripada vloga favoritinje, res pa je Juvanova že večkrat pokazala izjemno zbranost in zato tudi premagala nekaj krepko uglednejših tekmic. Ob prihodu v Pariz se je umaknila v svoj mir, saj se dejansko želi zbrati za novo veliko predstavo. »Res bi rada tudi tu igrala dober tenis, pa se kar najmanj obremenjevala z zunanjimi dejavniki, med katerimi je zdaj tudi muhasto vreme,« je dejala pred štartom, ko jo za začetek čaka zmagovalka Wimbledona, Melbourna in New Yorka. Zanimivo, da tako Nemka poljskih korenin nikdar ni osvojila le pariškega turnirja med to prestižno četverico.



Tu ji je najvidnejši dosežek dvakratna uvrstitev v četrtfinale, sploh ji peščena podlaga ni tista najljubša, nazadnje se je od Rima poslovila v 1. kolu. »Povrhu mi kar primanjkujedvobojev v tej sezoni na pesku, toda obenem smo lahko že veseli, da je Roland Garros v teh novih razmerah sploh na koledarju,« je povedala 32-letnica, ki ji je tako kot drugim dolgoletnim članom in članicam prestižne teniške karavane Pariz 2020 prav nenavaden: »Zdaj je res vse drugače. Niti do Eifflovega stolpa tokrat ne bom šla, lahko ga vidim le skozi okno iz hotelske sobe ...«