Argentinec izločil Sinnerja, ki so ga zlomili krči in vročina

Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od glavnega favorita za zmago na turnirju za grand slam v Parizu je bil boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je zmagal s 3:6, 2:6, 7:5, 6:1 in 6:1.

Sinner je bil na lepi poti, da se bliskovito uvrsti v tretji krog. Uvodna dva niza je dobil brez težav, v tretjem vodil s 5:1, nato pa je povsem omagal. V končnici tretjega niza so ga začeli grabiti krči, začel je šepati, po zdravniški pomoči pa se je odpravil tudi v garderobo.

Prvi nosilec turnirja v francoski prestolnici je bil po vrnitvi na igrišče povsem nemočen in nezmožen za igro, doživel je pravi teniški mrk. V nadaljevanju izjemno nenavadnega dvoboja je osvojil le še dve igri, po treh urah in 31 minutah pa je podpisal teniško »kapitulacijo"« proti 56. igralcu z lestvice ATP.

Za Sinnerja je to prvi poraz po 30 zaporednih zmagah. Štirikratni zmagovalec turnirjev za grand slam – dvakrat je slavil na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, po enkrat pa v Wimbledonu in odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku – je imel v Parizu status papirnatega favorita. Mnogi strokovnjaki so bili prepričani, da bo v odsotnosti poškodovanega Španca Carlosa Alcaraza zanesljivo zmagal in v celoti dopolnil svojo zbirko zmag na največjih turnirjih na svetu.

Sinner je nazadnje v drugem krogu turnirja za grand slam izpadel pred tremi leti. Tudi tedaj se je to zgodilo v Parizu, ko ga je premagal Nemec Daniel Altmaier.

»Ne vem, kaj se mu je zgodilo. Imel je krče, morda je šlo za pritisk. Žal mi je zanj in upam, da si bo hitro opomogel,« je po senzacionalni zmagi povedal Cerundolo. Argentinca v naslednjem krogu čaka zmagovalec špansko-češkega obračuna Martin Landaluce – Vit Kopriva.

»Igral bom po svojih najboljših močeh. Pesek je moja najljubša podlaga in upam, da bom pripravljen za naslednji dvoboj,« je še dodal 27-letni Cerundolo.