Arina Sabalenka v finalu proti Zheng Qinwen

Znani sta finalistki odprtega teniškega prvenstva Avstralije. Mesto v finalu si je zagotovila Zheng Qinwen iz Kitajske, ki je v dveh nizih premagala Dajano Jastremsko iz Ukrajine. V svojem prvem finalu na turnirjih za grand slam se bo pomerila z branilko naslova, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je pred tem z 2:0 v nizih ugnala Coco Gauff iz ZDA.

Sabalenka je v prvem današnjem polfinalu prvega turnirja za grand slam v sezoni premagala 19-letno ameriško najstnico Coco Gauff, ki se je upirala uro in 44 minut, a drugi nosilki in branilki naslova vseeno ni odvzela niti niza. Sabalenka je slavila s 7:6 (2), 6:4. V Melbournu kaže izjemno formo, na poti do finala ni izgubila niti enega niza.

Pri posameznicah je bil danes na sporedu še drug polfinalni dvoboj, v katerem sta loparja prekrižali Zheng Qinwen iz Kitajske in Dajana Jastremska iz Ukrajine. Jastremska se je upirala uro in 37 minut, a v ključnih trenutkih ni bila kos kitajski tekmici.

Ukrajinka je pot začela v kvalifikacijah, v četrtfinalu je ugnala Čehinjo Lindo Noskovo. A je v polfinalu naletela na previsoko oviro, da bi ponovila uspeh Britanke Emme Raducanu, ki je doslej kot edina osvojila grand slam kot kvalifikantka.

OP Avstralije (23,94 milijona evrov), polfinale za ženske:

Arina Sabalenka (Blr, 2) – Coco Gauff (ZDA, 4) 7:6 (2), 6:4

Zheng Qinwen (Kit, 12) – Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 6:4