Arina Sabalenka v slogu Lukašenka

REUTERS Julija Putinceva je 33. igralka svetovne teniške lestvice. FOTO: Reuters

Po Evropi se še marsikdo spominja samozavestnih besed beloruskega predsednikako ob širitvi koronavirusa v svoji državi ni hotel ničesar spreminjati, obenem pa je nadaljeval tudi igrati hokej za rekreacijo, kar je sicer že dolgo njegov konjiček. Takrat je pred TV kamerami povedal, da on v ledni dvorani ne vidi nikakršnega virusa. In prav podobne besede je uporabila vodilna beloruska teniška igralkako se je pred dnevi po skypu pogovarjala s svojo kazahstansko kolegicoPogovor je objavila na enem od družabnih omrežij, zlasti v ruskem govornem prostoru, in ne le v športnih krogih, pa je odmeval del klepeta, med katerim je Belorusinja dejala: "Kje pa je ta virus? Jaz ga ne vidim. On se nas, Belorusov, boji ... Pa dobro je, da je pri nas vse odprto. Vsi trgovski centri so polni, nihče se ne boji virusa." Dekleti sta bili videti med pogovorom dobre volje, toda potem ko so njun video objavili na spletni strani by.tribuna.com, beloruski teniški zvezdnici, sicer 11. igralki svetovne lestvice, ni bilo več do smeha. "Z Julijo sva se šalili, vse skupaj je bilo bolj tako za zabavo. Na spletni strani pa so to objavili kot pogovor z menoj. Zdaj pričakujem opravičilo te redakcije," je sporočila za javnost Arina Sabalenka.