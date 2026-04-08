Po dveh kravatah Medvedjev povsem ponorel (VIDEO)

Danil Medvedjev le redko pokaže čustva, toda ob ponižujočem porazu z 0:6, 0:6 proti italijanskemu igralcu Matteu Berrettiniju na teniškem mastersu v Monte Carlu je v 40 sekundah večkrat razbil lopar. Deseti igralec sveta je proti tekmecu, ki je na turnir prišel s povabilom, prvič na turnirju najvišje ravni izgubil dvoboj, ne da bi osvojil igro. Zavezal si je torej dve teniški »kravati« zapored!

Medvedjev je klonil v 49 minutah, pri svojem servisu si ni priigral niti ene zaključne žoge za osvojitev igre, vidno frustrirani Rus je lopar uničil, nato pa njegove ostanke odvrgel v koš ob igrišču. Tridesetletnik, ki je letos osvojil turnirja v Dubaju in Brisbanu, je naredil 27 neizsiljenih napak.

Berrettini je prvič v karieri na turnirjih najvišje ravni zmagal s 6:0 in 6:0, hkrati pa je bila to njegova prva zmaga nad tekmecem iz elitne deseterice po tem, ko je lani v Monte Carlu premagal Alexandra Zvereva.

Od loparja je malo ostalo. FOTO: Valery Hache/AFP

»To je bil eden najboljših nastopov v mojem življenju,« je dejal Berrettini: »Mislim, da sem v celotnem dvoboju zgrešil tri udarce, kar pa proti tako neugodnemu tekmecu, kot je Danil, ni lahko. Menim, da je bil načrt igre popoln in da so moja orožja delovala.«

Soba besa?

Medvedjevov izbruh prihaja v času, ko se znova razpravlja o tem, kako naj igralci izražajo frustracije med dvoboji. Prva igralka sveta Arina Sabalenka je podprla zamisel »sobe besa«, kjer bi lahko igralci daleč od kamer sproščali svojo jezo.