  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Po dveh kravatah Medvedjev povsem ponorel (VIDEO)

Ruski zvezdnik je po grozovitem porazu v Monte Carlu lopar uničil, nato pa njegove ostanke odvrgel v koš ob igrišču.
Danil Medvedjev je povsem izgubil živce. FOTO: Valery Hache/AFP
Galerija
Danil Medvedjev je povsem izgubil živce. FOTO: Valery Hache/AFP
Peter Zalokar
8. 4. 2026 | 16:54
8. 4. 2026 | 17:04
2:05
A+A-

Danil Medvedjev le redko pokaže čustva, toda ob ponižujočem porazu z 0:6, 0:6 proti italijanskemu igralcu Matteu Berrettiniju na teniškem mastersu v Monte Carlu je v 40 sekundah večkrat razbil lopar. Deseti igralec sveta je proti tekmecu, ki je na turnir prišel s povabilom, prvič na turnirju najvišje ravni izgubil dvoboj, ne da bi osvojil igro. Zavezal si je torej dve teniški »kravati« zapored!

Medvedjev je klonil v 49 minutah, pri svojem servisu si ni priigral niti ene zaključne žoge za osvojitev igre, vidno frustrirani Rus je lopar uničil, nato pa njegove ostanke odvrgel v koš ob igrišču. Tridesetletnik, ki je letos osvojil turnirja v Dubaju in Brisbanu, je naredil 27 neizsiljenih napak.

Berrettini je prvič v karieri na turnirjih najvišje ravni zmagal s 6:0 in 6:0, hkrati pa je bila to njegova prva zmaga nad tekmecem iz elitne deseterice po tem, ko je lani v Monte Carlu premagal Alexandra Zvereva.

Od loparja je malo ostalo. FOTO: Valery Hache/AFP
Od loparja je malo ostalo. FOTO: Valery Hache/AFP

»To je bil eden najboljših nastopov v mojem življenju,« je dejal Berrettini: »Mislim, da sem v celotnem dvoboju zgrešil tri udarce, kar pa proti tako neugodnemu tekmecu, kot je Danil, ni lahko. Menim, da je bil načrt igre popoln in da so moja orožja delovala.«

Soba besa?

Medvedjevov izbruh prihaja v času, ko se znova razpravlja o tem, kako naj igralci izražajo frustracije med dvoboji. Prva igralka sveta Arina Sabalenka je podprla zamisel »sobe besa«, kjer bi lahko igralci daleč od kamer sproščali svojo jezo.

Več iz teme

Danil MedvedjevmastersMatteo BerrettiniATPATP Monte CarloMonte CarloArina Sabalenka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nova Slovenija je letalonosilka za interese lobijev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat razpravljala o vojni na Bližnjem vzhodu in političnih razmerah v Sloveniji.
8. 4. 2026 | 16:20
Preberite več
Novice  |  Svet
Madžarska

Zadnja anketa napoveduje šok na madžarskih volitvah

Dvetretjinska večina Tisze bi lahko preoblikovala madžarsko ustavo. Median je pravilno napovedal Orbánovo prepričljivo zmago na zadnjih volitvah.
8. 4. 2026 | 16:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Odpoklic barv, predstavljajo tveganje za zdravje otrok

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
8. 4. 2026 | 16:02
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo