    Tenis

    Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

    Hrvaški teniški igralec Marin Čilić se je prebil v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije in se po številu zmag izenačil z Goranom Ivaniševićem.
    Sedemintridesetletni Marin Čilić je v drugem kolu OP Avstralije v treh nizih (6:4, 6:3, 6:2) gladko odpravil 21. nosilca turnirja Denisa Shapovalova. FOTO: Izhar Khan/AFP
    Sedemintridesetletni Marin Čilić je v drugem kolu OP Avstralije v treh nizih (6:4, 6:3, 6:2) gladko odpravil 21. nosilca turnirja Denisa Shapovalova. FOTO: Izhar Khan/AFP
    T. E.
    22. 1. 2026 | 13:04
    22. 1. 2026 | 13:15
    Čeprav srbski zvezdnik Novak Đoković pri 38 letih še vedno kroji svetovni teniški vrh, le redkokateremu igralcu pri takšni starosti uspe igrati na vrhunski ravni. Vendar sta se na tokratnem odprtem prvenstvu Avstralije z izvrstnimi predstavami izkazala tudi veterana Stan Wawrinka, ki se bo po koncu letošnje sezone poslovil, in Marin Čilić

    Čeprav so ga nekoč izgnali, je v Melbournu še vedno kot doma
    .

    Sedemintridesetletni Hrvat je v drugem kolu OP Avstralije v treh nizih (6:4, 6:3, 6:2) gladko odpravil 21. nosilca turnirja Denisa Shapovalova in tako izenačil hrvaški rekord po številu zmag v odprti eri. Tega si je do sedaj s 599 zmagami lastil nekdanji drugi igralec sveta Goran Ivanišević. »Mislim, da je to neverjeten dosežek za vsakega Hrvata,« je po prepričljivi zmagi povedal Čilić. »Gorana poznam. Ko sem delal z njim, je rekel: 'Nihče mi ni rekel, da imam 599. Če bi ga odigral, bi odigral še enega!' Smejala sva se.«

    Ivanišević mlajšega kolega dobro pozna, saj je bil njegov trener od leta 2013 do 2016. Izenačena sta tudi po številu osvojenih turnirjev velike četverice, Čilić je leta 2014 slavil na US Opnu, Ivanišević je leta 2001 presenetil celotno konkurenco na turnirju v Wimbledonu.

    »Fantastično je biti v tem položaju. Očitno so različne kariere, različni časi. Oba sva različna igralca. A tudi zato, da dosežeš tolikšno število zmag, moraš biti toliko let tako konstanten. Tako da je to velik dosežek za Hrvata,« je bil zadovoljen 37-letnik. V tretjem kolu se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Casperjem Ruudom in Jaumejem Munarjem.

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Goran IvaniševićMarin Čilićodprto prvenstvo AvstralijeATP

    Nekdanja predsednica
    Nekdanja predsednica

    Kolinda Grabar-Kitarović skočila v ledeno morje

    Nekdanja hrvaška predsednica je v družbi vplivneža Kristijana Iličića na Antarktiki.
    22. 1. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

    Hrvaški teniški igralec Marin Čilić se je prebil v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije in se po številu zmag izenačil z Goranom Ivaniševićem.
    22. 1. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Digitalizacija
    Digitalizacija

    Zakon bi spodbujal mlade in izobraževal starejše

    Kibernetska varnost: Zakon sistemsko ureja dodeljevanje denarja in materialnih spodbud za večjo varnost – V obravnavo na vlado proti koncu leta
    Tomica Šuljić 22. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Fotografije dneva (22. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 1. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Nezaupnica
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen ostaja na bruseljskem prestolu

    Nezaupnico evropski komisiji je podprlo 165 evropskih poslancev, 390 jih je bilo proti. Kako so glasovali poslanci iz Slovenije?
    Peter Žerjavič 22. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
