Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

Čeprav srbski zvezdnik Novak Đoković pri 38 letih še vedno kroji svetovni teniški vrh, le redkokateremu igralcu pri takšni starosti uspe igrati na vrhunski ravni. Vendar sta se na tokratnem odprtem prvenstvu Avstralije z izvrstnimi predstavami izkazala tudi veterana Stan Wawrinka, ki se bo po koncu letošnje sezone poslovil, in Marin Čilić

Sedemintridesetletni Hrvat je v drugem kolu OP Avstralije v treh nizih (6:4, 6:3, 6:2) gladko odpravil 21. nosilca turnirja Denisa Shapovalova in tako izenačil hrvaški rekord po številu zmag v odprti eri. Tega si je do sedaj s 599 zmagami lastil nekdanji drugi igralec sveta Goran Ivanišević. »Mislim, da je to neverjeten dosežek za vsakega Hrvata,« je po prepričljivi zmagi povedal Čilić. »Gorana poznam. Ko sem delal z njim, je rekel: 'Nihče mi ni rekel, da imam 599. Če bi ga odigral, bi odigral še enega!' Smejala sva se.«

Ivanišević mlajšega kolega dobro pozna, saj je bil njegov trener od leta 2013 do 2016. Izenačena sta tudi po številu osvojenih turnirjev velike četverice, Čilić je leta 2014 slavil na US Opnu, Ivanišević je leta 2001 presenetil celotno konkurenco na turnirju v Wimbledonu.

»Fantastično je biti v tem položaju. Očitno so različne kariere, različni časi. Oba sva različna igralca. A tudi zato, da dosežeš tolikšno število zmag, moraš biti toliko let tako konstanten. Tako da je to velik dosežek za Hrvata,« je bil zadovoljen 37-letnik. V tretjem kolu se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Casperjem Ruudom in Jaumejem Munarjem.