Težko je verjeti: Avstrijec pozabil na pravilo in ostal brez Avstralije

Nova teniška sezona se je šele dobra začela in je že ponudila novi dokaz, kako pomembno je poznavanje pravil igre. Avstrijski teniški igralec Sebastian Ofner je v drugem krogu kvalifikacij za OP Avstralije že verjel, da je premagal Američana Nishesha Basavareddyja in se uvrstil v naslednji krog, a se je veselil prezgodaj.

V »tie-breaku« zadnjega niza je Ofner pri rezultatu 7:1 začel slaviti zmago in se sprehodil proti mreži, da čestita nasprotniku. Po pogovoru s sodnikom je Avstrijec spoznal, da dvoboja še ni konec. Odločilni »tie-break« se namreč igra na osvojenih deset točk, kar je pomenilo, da Ofnerja od zmage ločijo še tri točke.

A 20-letni Američan je izkoristil zmedo nasprotnika in na poti do končne zmage osvojil osem od naslednjih devetih točk ter ubranil dve zaključni žogici nasprotnika. Končni rezultat je bil 4:6, 6:4, 7:6 (13:11).

Po koncu tekme je Basavareddy povedal, da mu je tekmečevo prezgodno slavje dalo upanja. »Vedel sem, da je še nekaj časa ... V super »tie-breaku« imaš vedno priložnost, zato sem še naprej verjel,« je začel Američan. »Ko sem osvojil naslednjo točko ... običajno, ko se to zgodi, začneš preveč razmišljati, kot na primer: "Oh, mislil sem, da sem že zmagal tekmo in se uvrstil v naslednji krog." Tako da ja, to mi je vsekakor dalo malo upanja.«

V tretjem krogu kvalifikacij Basavareddyja čaka Britanec George Loffhagen, glavni del turnirja pa se bo začel v nedeljo.