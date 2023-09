Becker: Kar počne Đoković, že ni človeško

Nekdanji nemški teniški as Boris Becker zgolj z izbranimi besedami govori o svojem bivšem varovancu Novaku Đokoviću. Tudi v pogovoru za italijanski dnevnik La Gazzetta dello Sport ni skoparil s pohvalami na račun srbskega šampiona, ki si je minuli konec tedna z zmagoslavjem na odprtem prvenstvu ZDA priigral že 24. lovoriko za grand slam.

»Če je meja nebo, potem ni meja. To velja še zlasti za Novaka. Ni namreč človeško, da je pri 36 letih še vedno tako vrhunsko telesno pripravljen in obenem tako lačen uspehov. Vsi smo nadvse radovedni, kaj vse bo še dosegel,« je razmišljal Becker, ki je nad Đokovićem bedel med letoma 2013 in 2016. V tem obdobju se je srbski zvezdnik zvezdnik veselil šestih končnih zmag na turnirjih za grand slam.

Boris Becker je nad Novakom Đokovićem bedel med letoma 2013 in 2016. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

Po mnenju 55-letnega Nemca je »Noletova« velika prednost v tem, da se lahko hitro prilagodi različnim situacijam. »Novak je v bistvu igralec z osnovne črte, med finalom odprtega prvenstva ZDA pa je proti Danilu Medvedjevu pogosto prihajal k mreži. Vedno ima pripravljene načrte A, B, C in D, pravzaprav obvlada celotno abecedo,« je pojasnil Becker, prepričan, da se bo 36-letni Beograjčan poslej osredotočil predvsem na turnirje za grand slam.