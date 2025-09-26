  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Becker obžaluje zmago v Wimbledonu pri 17 letih: Vse je postalo senzacija

    Uspehe Borisa Beckerja so pogosto zasenčili burno zasebno življenje in ponavljajoče se finančne težave. Novaka Đokovića je spremljal iz zapora.
    Boris Becker je v zaporu napisal avtobiografijo. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters
    Galerija
    Boris Becker je v zaporu napisal avtobiografijo. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters
    P. Z., STA
    26. 9. 2025 | 06:00
    3:07
    A+A-

    Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam Boris Becker pravi, da obžaluje zmago na Wimbledonu pri 17 letih zaradi pritiska, ki ga je to povzročilo med njegovo igralsko kariero in po njej. Nemec je imel le 17 let, sedem mesecev in 15 dni, ko je leta 1985 premagal Kevina Currena ter postal najmlajši zmagovalec Wimbledona.

    image_alt
    Becker: V zaporu me je bilo dvakrat na smrt strah

    Becker je kasneje osvojil še pet naslovov za veliki slam, med njimi še dva v Wimbledonu, in postal eden najboljših igralcev svoje generacije. Vendar so Beckerjeve uspehe pogosto zasenčili burno zasebno življenje in ponavljajoče se finančne težave. Leta 2023 so ga izpustili iz zapora v Londonu po osmih mesecih prestajanja dveinpolletne zaporne kazni zaradi prikrivanja premoženja in posojil v vrednosti 2,5 milijona funtov, s čimer se je želel izogniti plačilu dolgov.

    Leta 1985 je kot sedemnajstletni mladenič osupnil svet in zmagal turnir v Wimbledonu. FOTO: AFP
    Leta 1985 je kot sedemnajstletni mladenič osupnil svet in zmagal turnir v Wimbledonu. FOTO: AFP

    »Če se spomnite katerega koli drugega čudežnega otroka, ti običajno ne dočakajo 50 let zaradi preizkušenj in stisk, ki sledijo,« je Becker povedal za BBC Sport v intervjuju ob izidu svoje nove avtobiografije, v kateri je pisal o času v zaporu.

    »Karkoli počnete, kamorkoli greste, s komerkoli se pogovarjate, vse postane svetovna senzacija. To postane naslovnica nekaterih najpomembnejših časopisov naslednji dan. Vi pa se samo poskušate razvijati, samo poskušate najti svoje mesto v svetu. Ko začnete drugo kariero, se vse meri po tem uspehu zmage v Wimbledonu pri 17 letih. In to je močno spremenilo pot, ki je sledila. Vesel sem, da sem zmagal trikrat, vendar je bilo morda 17 let premalo. Bil sem še otrok,« pravi Becker.

    image_alt
    Becker: Alcaraz je boljši, kot so bili Đoković, Federer in Nadal

    Po upokojitvi leta 1999 in delu televizijskega komentatorja je Becker tri leta, med letoma 2013 in 2016, treniral Novaka Đokovića ter mu pomagal osvojiti šest od 24 naslovov za grand slam. Đokovićev uspeh v Wimbledonu leta 2022 mu je bil v tolažbo.

    »Takrat sem navijal za Đokovića, ko sem ga gledal po televiziji, kako je zmagoval na tekmah in na koncu v finalu premagal Nicka Kyrgiosa,« je povedal. »To me je zelo navdihovalo in me na koncu čustveno ganilo. Moj brat Novak je tam, jaz pa sem v enem najhujših zaporov na svetu. To ti res postavi življenje v perspektivo,« je še dejal 57-letni Becker, ki so ga izpustu izgnali iz Velike Britanije.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    Zmagati – Izgubiti – Začeti znova

    Becker: V zaporu me je bilo dvakrat na smrt strah

    V svoji novi knjigi se nekdanji nemški teniški šampion odkrito spominja težkih trenutkov, ki jih je preživel za zapahi v Veliki Britaniji.
    Miha Šimnovec 8. 9. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Wimbledon

    Legendarni Nemec šokiral svet pred 40 leti

    Pred 40 leti je Boris Becker, rojen 22. novembra 1967, kot prvi Nemec in prvi nepostavljeni igralec osvojil sloviti wimbledonski turnir.
    Siniša Uroševič 23. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Po OP Francije

    Becker: Alcaraz je boljši, kot so bili Đoković, Federer in Nadal

    Mladi španski teniški zvezdnik v petem nizu zaključnega dvoboja na OP Francije le strl odpor Alexandra Zvereva. Na svetovni lestvici se bo povzpel na 2. mesto.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Teniška turneja

    Legendarni Becker se vrača, tokrat ob boku danske zvezde

    Boris Becker se vrača na ATP turnejo, tokrat kot trener Holgerja Runeja. Medtem bo Carlos Alcaraz zaradi poškodbe izpustil turnir v Baslu.
    19. 10. 2023 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Izbrane besede za srbskega asa

    Becker: Kar počne Đoković, že ni človeško

    Nekdanji nemški teniški zvezdnik ne skopari s pohvalami na račun svojega bivšega varovanca.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2023 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Wimbledon

    Nemčiji le še spomin na Borisa, Steffi in Angie

    V ponedeljkovem sporedu osmine finala pod posebnim drobnogleom na slovitem teniškem turnirju Carlos Alcaraz in lanska zmagovalka Jelena Ribakina.
    Siniša Uroševič 9. 7. 2023 | 19:26
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Pretresljiva izpoved Borisa Beckerja

    Zaradi zaščite se je Becker v zaporu obdal z grobimi možmi

    Nekdanji nemški teniški zvezdnik je znova podoživel težke trenutke, ki jih je preživel za rešetkami.
    9. 4. 2023 | 14:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Delal bo na Eurosportu

    Boris Becker ne bo pokrival Wimbledona na BBC

    Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker to poletje ne bo sodeloval z britansko radiotelevizijo BBC pri pokrivanju Wimbledona.
    4. 1. 2023 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Nemška športna zvezdnika

    Kloppu niso dovolili obiskati Beckerja

    Sloviti nogometni trener je bil nekoč velik privrženec vodilnega nemškega teniškega igralca in ga je tudi povabil na tekmo v Liverpool.
    23. 12. 2022 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Razkritja teniškega asa

    Bil sem le številka, moje ime je bilo A2923EV

    Nekdanji teniški as Boris Becker je po deportaciji v Nemčijo prvič javno spregovoril o minulih mesecih v angleškem zaporu.
    Gorazd Nejedly 20. 12. 2022 | 13:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Na prostosti

    Zelo se je bal, da bo v skupni celici s posiljevalci

    Teniška legenda Boris Becker spregovoril prvič po izpustitvi iz zapora v Veliki Britaniji.
    Marko Uršič 20. 12. 2022 | 19:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora podjetjem

    Certifikati so most do globalnih trgov

    Podporo izvajanju investicijskih projektov, financiranih iz evropskih sredstev nudi tudi SIQ Ljubljana.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Boris BeckerWimbledonATPgrand slamšport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    SP v športnem plezanju

    Kar tri Slovenke v finalu v Seulu, Janja Garnbret kot najboljša

    Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Rosa Rekar so finalistke svetovnega prvenstva v težavnosti. Boj za kolajne se začne ob 12. uri po našem času.
    Peter Zalokar 26. 9. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Boris Becker

    Becker obžaluje zmago v Wimbledonu pri 17 letih: Vse je postalo senzacija

    Uspehe Borisa Beckerja so pogosto zasenčili burno zasebno življenje in ponavljajoče se finančne težave. Novaka Đokovića je spremljal iz zapora.
    26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Božičnica

    Nova nagrada bi lahko prinesla nujno davčno razbremenitev dela.
    Marko Kočevar 26. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Božičnica

    Nova nagrada bi lahko prinesla nujno davčno razbremenitev dela.
    Marko Kočevar 26. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo