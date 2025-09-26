Becker obžaluje zmago v Wimbledonu pri 17 letih: Vse je postalo senzacija

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam Boris Becker pravi, da obžaluje zmago na Wimbledonu pri 17 letih zaradi pritiska, ki ga je to povzročilo med njegovo igralsko kariero in po njej. Nemec je imel le 17 let, sedem mesecev in 15 dni, ko je leta 1985 premagal Kevina Currena ter postal najmlajši zmagovalec Wimbledona.

Becker je kasneje osvojil še pet naslovov za veliki slam, med njimi še dva v Wimbledonu, in postal eden najboljših igralcev svoje generacije. Vendar so Beckerjeve uspehe pogosto zasenčili burno zasebno življenje in ponavljajoče se finančne težave. Leta 2023 so ga izpustili iz zapora v Londonu po osmih mesecih prestajanja dveinpolletne zaporne kazni zaradi prikrivanja premoženja in posojil v vrednosti 2,5 milijona funtov, s čimer se je želel izogniti plačilu dolgov.

Leta 1985 je kot sedemnajstletni mladenič osupnil svet in zmagal turnir v Wimbledonu. FOTO: AFP

»Če se spomnite katerega koli drugega čudežnega otroka, ti običajno ne dočakajo 50 let zaradi preizkušenj in stisk, ki sledijo,« je Becker povedal za BBC Sport v intervjuju ob izidu svoje nove avtobiografije, v kateri je pisal o času v zaporu.

»Karkoli počnete, kamorkoli greste, s komerkoli se pogovarjate, vse postane svetovna senzacija. To postane naslovnica nekaterih najpomembnejših časopisov naslednji dan. Vi pa se samo poskušate razvijati, samo poskušate najti svoje mesto v svetu. Ko začnete drugo kariero, se vse meri po tem uspehu zmage v Wimbledonu pri 17 letih. In to je močno spremenilo pot, ki je sledila. Vesel sem, da sem zmagal trikrat, vendar je bilo morda 17 let premalo. Bil sem še otrok,« pravi Becker.

Po upokojitvi leta 1999 in delu televizijskega komentatorja je Becker tri leta, med letoma 2013 in 2016, treniral Novaka Đokovića ter mu pomagal osvojiti šest od 24 naslovov za grand slam. Đokovićev uspeh v Wimbledonu leta 2022 mu je bil v tolažbo.

»Takrat sem navijal za Đokovića, ko sem ga gledal po televiziji, kako je zmagoval na tekmah in na koncu v finalu premagal Nicka Kyrgiosa,« je povedal. »To me je zelo navdihovalo in me na koncu čustveno ganilo. Moj brat Novak je tam, jaz pa sem v enem najhujših zaporov na svetu. To ti res postavi življenje v perspektivo,« je še dejal 57-letni Becker, ki so ga izpustu izgnali iz Velike Britanije.