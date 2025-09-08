Becker: V zaporu me je bilo dvakrat na smrt strah

Nekdanji teniški šampion Boris Becker se v novi knjigi Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen (Znotraj: Zmagati – Izgubiti – Začeti znova) odkrito spominja časa, ki ga je leta 2022 preživel za zapahi v Veliki Britaniji. Sedem in pol mesecev zaporne kazni je doživljal kot življenjsko preizkušnjo, ki mu je, kot je med drugim povedal v pogovoru za švicarski časnik Blick, pustila globoke sledi. Hkrati je iz nje odnesel tudi pomembne nauke.

»V zaporu me je bilo dvakrat na smrt strah. Enkrat v Wandsworthu, drugič v Huntercombu. Pravijo, da dobijo ljudje takrat posebne sposobnosti – da so sposobni skočiti tri metre višje kot običajno. To sem doživel dvakrat. Drugače nisem strahopetnež. Vedno sem hodil po robu. Strah me je le za otroke. In za svojo ženo,« je poudaril 57-letni Nemec, ki so ga na zaporno kazen v Angliji obsodili zaradi (osebnega) stečaja. Kot »visoko tvegani primer« so ga nastanili v samostojno celico, saj so se oblasti bale, da bi ga sojetniki izsiljevali, napadli in poškodovali.

Boris Becker z zdajšnjo ženo Lilian de Carvalho pričakuje prvega skupnega otroka. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pisanje kot terapija

Kot je pripomnil, za rešetkami vsak dan poteka bitka za preživetje. »Ljudje v zaporu niso varni, smrt in nasilje sta del vsakdana,« je razkril Becker. Že kmalu se je moral naučiti zaporniške hierarhije. »Hitro moraš ugotoviti, kdo ima moč, kdo je nevaren, katerim skupinam se ni dobro zameriti. Kot športnik sem bil vajen pritiska, a tukaj gre za preživetje. Spoznaš, da ima zapor svoja pravila, ki jih moraš – hočeš, nočeš – sprejeti.« Izpostavil je brutalnost do prestopnikov, obsojenih zaradi zlorab otrok: ti so bili tarče rednih pretepov, medtem ko so pazniki pogosto pogledali stran.

Obdobje v zaporu je zanj pomenilo tudi notranjo terapijo. Med prestajanjem kazni je pisal dnevnik, po izpustitvi pa je z avtorjem pripravil knjigo. »Pisanje je bilo kot terapija. Doživel sem stvari, ki jih ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku. Če želiš razumeti, moraš sam sebi priznati napake. In mogoče s tem mlajšim športnikom prihraniš enake napake. Videl sem tudi, da se začne veliko športnikov spopadati z različnimi težavami po koncu kariere. Zasebne, službene, poslovne. Zakaj je odneslo Borisa Beckerja? Zakaj je Boris delal takšne napake? In kaj se je naučil iz njih?« je nekdanji nemški zvezdnik razkril, o čem piše v svoji novi knjigi.

Becker, ki s svojo zdajšnjo ženo Lilian de Carvalho Monteiro pričakuje prvega skupnega otroka, si želi, da bi ga javnost videla v novi luči. »Najbolj me boli, da me ljudje sodijo na podlagi napačnih dejstev. Zato sem moral povedati svojo zgodbo,« je sklenil še vedno najmlajši zmagovalec turnirja za grand slam v Wimbledonu. Leta 1985 ga je osvojil pri rosnih 17 letih ...