Bedene prišel, videl in – izgubil

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je po večmesečnem premoru udeležil turnirja ATP v Indian Wellsu (z nagradnim skladom 9,5 milijona dolarjev) in se od njega poslovil že po uvodnem krogu. V prvem dvoboju je moral z 1:6 in 5:7 priznati premoč Poljaku Kamilu Majchrzaku, ki na svetovni lestvici drži 75. mesto. Obračun je trajal le uro in devet minut.

Majchrzak je za uvodni niz potreboval vsega 20 minut, drugi pa je bil bolj izenačen, potem ko sta oba igralca dobila prvih pet iger na svoj začetni udarec. V 11. igri je 26-letni Poljak odvzel servis šest let starejšemu Ljubljančanu in ga nato v naslednji igri potrdil z zanesljivo zmago. Za Bedeneta, 133. igralca v točkovanju ATP, je bil sicer to prvi nastop po julijskem turnirju v Umagu.

Že pred Aljažem je v drugem krogu izgubila 19. nosilka turnirja Tamara Zidanšek, ki jo je po dveh urah igre s 7:5 in 7:6 (6) premagala Hrvatica Petra Martić. Na tekmovanju v Indian Wellsu od Slovenk ostaja Kaja Juvan, ki je v prvem krogu s 6:3 in 6:3 ugnala Francozinjo Oceane Dodin. V naslednjem dvoboju se bo nocoj pomerila s Španko Saro Sorriber Tormo.