Bedenetov krvnik v polfinalu z Đokovićem

Ljubljana - Kot tretji se je v polfinale odprtega prvenstva Francije prebil Stefanos Tsitsipas. Grški teniški as, ki je v tretjem kolu poslal domov najboljšega slovenskega igralca Aljaža Bedeneta, je danes v treh nizih s 7:5, 6:2 in 6:3 izločil tudi Rusa Andreja Rubljova.



Štiri nize pa je za preboj med četverico na pariškem turnirju za grand slam potreboval Novak Đoković. Srbski zvezdnik je namreč po izgubljenem uvodnem nizu s Špancem Pablom Carrenom Busto premaknil v višjo prestavo in na koncu zanesljivo zmagal s 4:6, 6:2, 6:3 in 6:4. V polfinalu se bo Đoković pomeril s Tsitsipasom, drugi polfinalni par je Rafael Nadal – Diego Schwartzman.



V ženski konkurenci pa sta si ob Poljakinji Igi Šwiatek in Argentinki Nadii Podoroska nastop v polfinalu zagotovili tudi Sofia Kenin in Petra Kvitova. Čehinja je bila s 6:3 in 6:3 boljša od Nemke Laure Siegemund, Američanka pa je s 6:4, 4:6 in 6:0 ugnala rojakinjo Danielle Collins.