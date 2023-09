Belorusinja Arina Sabalenka z jeklenimi živci v finale

Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Devetnajstletna domačinka je v polfinalu premagala Čehinjo Karolino Muchova s 6:4 in 7:5, Sabalenka pa je po več kot dveh urah in pol ugnala Američanko Madison Keys z 0:6, 7:6 (1) in 7:6 (5).

Najstnica Gauff se je drugič v karieri prebila v finale turnirja za grand slam in je postala najmlajša finalistka OP ZDA po njeni vzornici Sereni Williams 1999. V primeru uspeha v finalu bi postala četrta ameriška zmagovalka po Sereni in njeni sestri Venus Williams ter Sloane Stephens.

Šesta nosilka turnirja je zmagala še 11. dvoboj zaporedoma, kar je najdaljši niz v njeni karieri. Na zadnjih 18 dvobojih je slavila 17-krat, v tem času pa osvojila tudi dva turnirja v Washingtonu in Cincinnatiju. Zdaj bo 19-letnica v Flushing Meadowsu lovila svoj prvi naslov za grand slam.

»Bila je težka tekma. Imela sem vodstvo, a sem ga izgubila. Mislim, da je bilo na tekmi veliko čustvenih izzivov, vendar mi je dobro uspelo ostati osredotočena,« je po dvoboju dejala mlada Američanka.

Uvodni polfinalni dvoboj je bil sicer v drugem nizu prekinjen za 49 minut, ko sta igralki zaradi protestov okoljevarstvenikov odšli v garderobo.

Dvoboj je pred domačimi navijači Gauff sijajno odprla in z dvema odvzetima servisoma tekmici hitro pobegnila v vodstvo s 5:1. Čehinja se je v nadaljevanju le zbrala in sama vrnila z dvema 'brejkoma' in znižala na 4:5. Vseeno je Američanka le zbrala dovolj moči za zadnjo igro v prvem nizu in ga dobila s 6:4.

Drugi niz je bil prekinjen po uvodni igri zaradi aktivistov, ki so protestirali proti fosilnim gorivom. Ko sta se igralki vrnili na igrišče, je Muchova tokrat uspešno držala stik z ameriško najstnico in izid je bil poravnan na 5:5. Gauff je nato hitro povedla s 6:5, v odločilni igri pa je potrebovala pet zaključnih žogic za zmago.

Coco Gauff se je uvrstila v svoj drugi finale na velikih slamih. FOTO: Sarah Stier Getty Images Via Afp

Vtrnila se je po 0:6 in 3:5

V finalu ji bo nasproti mreže stala Sabalenka. Belorusinja, druga nosilka turnirja, bo prihodnji teden prvič v karieri nova številka 1 na jakostni lestvici WTA, a se je tokrat v polfinalu morala precej namučiti proti domačinki Keys, da se je prebila v svoj drugi letošnji finale na turnirjih za veliki slam, po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije.

Dolgo je kazalo, da se ji bo prvi nastop v finalu OP ZDA izmuznil iz rok, saj je Keys po dominantnem prvem nizu, ki ga je dobila s 6:0, v drugem že vodila s 5:3, a je Belorusinji uspel preobrat. Z odvzemom servisa je izenačila na 5:5 in bila na koncu prepričljivo boljša v podaljšani igri za 7:6 v drugem nizu.

Tudi v odločilnem nizu sta igralki igrali točko za točko, spet pa se je vse skupaj končalo v novi podaljšani igri. V tej je bila z 10:5 boljša Sabalenka, ki bo tako v finalu lovila svoj drugi naslov za grand slam.

»Igrala je neverjeten tenis, to je bila druga raven. Nekako, ne vem kako, sem obrnila ta dvoboj. Prva uvrstitev v finale OP ZDA mi res veliko pomeni,« je po zmagi nad 17. nosilko dejala Belorusinja.