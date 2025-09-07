Belorusinji prvič letos lovorika za grand slam

Arina Sabalenka je ubranila lansko zmago na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. V finalu je favorizirana in obenem prvopostavljena Belorusinja po dobri uri in pol s 6:3 in 7:6 premagala osmopostavljeno Američanko ruskih staršev Amando Anisimovo.

Ženski finale Arina Sabalenka (Blr) - Amanda Anisimova (ZDA/8) 6:3, 7:6 (3)

Oba niza sta ponudila negotov začetek. V prvem je Sabalenka povedla s 3:1, nato pa tekmici dopustila izenačenje, a dobila naslednje tri igre. Slika se je ponovila v drugem. Po vodstvu Sabalenke s 3:1 je Anisimova poravnala, Sabalenka pa je spet ušla na 5:3. A tokrat je Anisimova odgovorila, dobila svoj servis in z brejkom vnovič izenačila na 5:5. V podaljšani igri je bila uspešnejša Sabalenka.

Arina Sabalenka je potrdila ugled najboljše teniške igralke na svetu. FOTO: Clive Brunskill/AFP

Danes se obeta še ena teniška sladica. V moškem finalu se bosta pomerila Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz.