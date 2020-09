Bild: Angie izgubila s teniškim piščancem

Berlin

Pred Kajo Juvan je zdaj novi izziv, dvoboj s Francozinjo Klaro Burel. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

- Presenečenje in šok! Tako bi najlažje strnili odmeve v nemških medijih po razpletu drugega dne na Roland Garrosu, kjer je naša obetavna najstnicaugnala(6:3, 6:3), trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam in tako tudi najbolj prepoznavno teniško igralko v Nemčiji po upokojitviSlovenka se bo zdaj za napredovanje v 3. kolo pomerila z mlado FrancozinjoSploh je bil ta ponedeljek po tekmovalni plati prav porazen za nemški ženski tenis, saj sta se ob Kerberjevi od turnirja poslovili šetoda glede teh dveh igralk še zdaleč ni bilo takšnega razočaranja: prva je izpadla protiki se je nazadnje uvrstila v newyorški četrtfinale, Korpatscheva pa na 123. mestu lestvice WTA ne sodi v ta razred kot denimo priljubljena Angie Kerber, doma v Kielu, sicer tudi poljskih korenin.Kaje Juvan, zdaj 103. igralke omenjene lestvice, športna Nemčija do ponedeljkovega večera še ni poznala. »Angie je izgubila s teniškim piščancem,« je udaril tabloid Bild in poudaril, da Ljubljančanka v članskem tenisu še zdaleč nima takšnih dosežkov kot denimo vodilna nemška igralka. Pri münchenskem resnem dnevniku Süddeutsche Zeitung so zapisali, da sta po spremembah urnika zaradi padavin igralki štiri ure čakali na začetek dvoboja in ob tem citirali Kerberjevo – »Ni opravičila. Preprosto nisem našla svojega ritma igre.« –, v naslovu pa poudarili, da je bila paralizirana v vlažnem in hladnem Parizu.Ugledni Frankfurter Allgemeine Zeitung je poudaril, da že drugo leto zapored 32-letnica odhaja domov z odprtega prvenstva Francije po 1. kolu.nekdanja kapetanka močne nemške vrste v pokalu fed in zdaj strokovna komentatorka na Eurosportu, pa sprva ni našla pravih besed: »Šokirana sem.« V poznejši analizi je Slovenko pohvalila za preudarno igro, za predstavo rojakinje pa ni našla lepih besed: »To ni bila igra, kot smo jo od Angie vajeni ...«