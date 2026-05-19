Billie Jean King diplomirala pri 82

Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot šest desetletij po tem, ko je »pavzirala« zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine. Kingova je lani nadaljevala študij, v ponedeljek pa uradno diplomirala na kalifornijski univerzi.

»V čast mi je, da sem tukaj kot članica tega razreda diplomantov. Trajalo je komaj 61 let,« se je na podelitvi pošalila nekdanja zmagovalka 12 posamičnih ter 27 grand slamov med ženskimi in mešanimi dvojicami. Skupaj je v karieri osvojila 129 turnirskih zmag, od tega 67 v odprti eri tenisa (od 1968).

»Kot mnogi moji kolegi diplomanti sem tudi sama prva članica moje ožje družine, ki je diplomirala na fakulteti,« je še dejala 82-letnica, ena najboljših igralk v zgodovini tega športa.

Vso kariero in tudi po njej se je Kingva zavzemala za enakost spolov in bila pionirka na področju enakopravnosti in družbene pravičnosti. Obenem je tudi ustanoviteljica krovne ženske teniške zveze (WTA) in Fundacije za ženski šport (WSF). Njeno ime krasi tudi najmočnejše reprezentančno tekmovanje v ženskem tenisu – pokal Billie Jean King. Članica teniške hiše slavnih je od leta 1987.