    Tenis

    Billie Jean King udarila po novi bitki spolov

    Nekdanja teniška igralka Billie Jean King je bila kritična do nove izvedbe bitke med spoloma, na kateri se bosta pomerila Arina Sabalenka in Nick Kyrgios
    Arina Sabalenka je prva igralka sveta. FOTO: Adam Hunger/Getty Images Via AFP
    Galerija
    Arina Sabalenka je prva igralka sveta. FOTO: Adam Hunger/Getty Images Via AFP
    T. E.
    11. 12. 2025 | 12:16
    11. 12. 2025 | 12:22
    2:35
    A+A-

    Nekdanja številka ena ženskega tenisa Billie Jean King je za britanski BBC Sport ostro spregovorila o načrtovani bitki spolov, na kateri bosta konec decembra loparje prekrižala prva igralka sveta Arina Sabalenka in Nick Kyrgios. Zmagovalka 39 turnirjev velike četverice – enajstkrat je turnir za grand slam osvojila v kategoriji posameznic – je povedala, da dogodek ni podoben tistemu, na katerem je sama zaigrala leta 1973, ko se je pomerila z Bobbyjem Riggsom.

    »Edina podobnost je, da je eden fant in druga punca. To je vse,« je dejala 82-letna Američanka. »Vse drugo ne. Pri nas je šlo za družbene in kulturne spremembe, za to, kje smo bili leta 1973. Ta pa ni.« Belorusinja Arina Sabalenka pa meni, da je dogodek namenjen predvsem zabavi.

    »Ne izpostavljam se nobenemu tveganju. Tam smo zato, da se zabavamo in da prinesemo odličen tenis. Kdor zmaga, zmaga,« je odgovorila zmagovalka štirih odprtih prvenstev. »Tam bom tekmovala in pokazala, da so ženske močne, vplivne in dobra zabava.«

    Za načrtovani dvoboj, ki ga bo dvojec odigral v v Coca-Cola Areni v Dubaju, so organizatorji spremenili nekatera pravila. Stran igrišča, na kateri bo stala Sabalenka, bo devet odstotkov manjša od običajnega igrišča, saj se po podatkih organizatorja Evolve ženske igralke gibljejo za devet odstotkov počasneje kot moški igralci. Oba igralca bosta imela na voljo tudi le en servis.

    »Proti Bobbyju sem igrala na dobljene tri od petih nizov, igrala sem na igrišču in nisem ničesar spremenila,« je povedala Billie Jean King. »Vedela sem, da ga moram premagati za družbene spremembe. Imela sem veliko razlogov za zmago.« Američanka je dvoboj proti Riggsu dobila, potem ko je šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam istega leta premagal Avstralko Margaret Court.

     

    Billie Jean King, Arina Sabalenka, Margaret Court, Nick Kyrgios, bitka spolov, Bobby Riggs

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

