Blaznežev nož k sreči ni bil smrtonosen

Monika Seleš, teniška Igralka madžarskih korenin iz Novega Sada, je navduševala navijače tudi pri nas. Zablestela je v najstniških letih, začela premagovati tudi veliko Steffi Graf. Kaj pa se je zgodilo pred natanko 30 leti v Hamburgu, kakšne so bile posledice, kakšen je njen odnos do Nemčije in kakšna je bila njena vrnitev?