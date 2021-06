Boris Becker spomnil Naomi Osako o tem, kaj je pritisk

Naomi Osaka je sita, bogata in tudi družina je v redu. FOTO: Rob Prezioso/AFP

Nekaj tednov je trajalo, da je št. 2 med teniškimi igralkami Japonkaprejela zaušnico enega od velikih igralcev, ker se je iz teniške karavane umaknila zaradi pritiska medijev.Opogumil se je kar nemški asin mlajšo japonsko kolegico pošteno okrcal.»Je to res pritisk?« se je pred začetkom turnirja v Wimbledonu vprašal v pogovoru za The Times in nadaljeval odkrito in brez dlake na jeziku.»Mar ni pritisk, če na mizi ni kaj za pojesti? Ali ko moraš nahraniti družino in si brez službe? Stara si 23 let, zdrava, bogata, tvoja družina je v redu. Kje je j..... pritisk?« je bil na koncu že besen najmlajši zmagovalec največjega teniškega turnirja na svetu.Osaka se je »zlomila« na pariškem turnirju za veliki slam in je bila zaradi neupoštevanja pravil o obvezni novinarski konferenci najprej kaznovana s 13.5000 evri, potem pa se je kar sama umaknila s turnirja, češ da ima dovolj neumnih vprašanj, zaradi katerih ni osredotočena na tekme. Potem je odpovedala še nastop v Wimbledonu.