Borisa Beckerja spoznali za krivega v stečajnem postopku

Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je bil spoznan za krivega po štirih točkah obtožnice glede nepravilnosti v stečajnem postopku iz leta 2017, poročajo tuje tiskovne agencije, vključno z nemško dpa in francosko AFP. Štiriinpetdesetletni Nemec je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka, piše dpa.

Sodišče v londonskem Southwarku ga je spoznalo za krivega po zakonu o insolventnosti v štirih točkah, in sicer odstranitve premoženja, dveh obtožb nerazkritega premoženja ter prikrivanja dolga, oprostilo pa ga je v ostalih 20 točkah obtožnice. Beckerja, ki od leta 2012 živi v Veliki Britaniji, so izpustili po plačilu varščine, kazen pa bo znana 29. aprila.

Skoraj pet let od stečaja

Nemec je 21. junija 2017 razglasil stečaj zaradi neplačanega posojila v višini 3,6 milijona evrov za posestvo na Majorki. Becker je po informacijah dpa trdil, da je sodeloval s skrbniki, ki so bili zadolženi za zavarovanje njegovega premoženja, celo ponudil svoj poročni prstan in ravnal po nasvetu strokovnjakov. Sodišče je obravnavalo tudi plačilo 1,13 milijona evrov, ki ga je Becker dobil ob prodaji salona vozil v Nemčiji, denar pa se je nato znašel na njegovem poslovnem računu, s katerim naj bi odplačeval osebne dolgove, piše dpa.

Za krivega so Beckerja spoznali tudi zaradi več različnih plačil, med drugimi tudi njegovi nekdanji ženi Sharlely Becker. Obsojen je bil tudi, ker ni prijavil premoženja v Nemčiji, skrival pa je tudi 825.000 evrov bančnega posojila in delnic v tehnološkem podjetju. Becker se je na sodišču zagovarjal, da ne ve, kje so številni kosi lovorik, ki jih je osvojil v športni karieri. Med njimi je tudi pokal za prvi naslov v Wimbledonu, ko je bil leta 1985 star komaj 17 let.

Sodišču je priznal, da je v karieri z denarnimi nagradami in sponzorskimi pogodbami resda zaslužil okoli 50 milijonov dolarjev, po upokojitvi leta 1999 pa je bil priliv precej manjši. Obenem ga je drago stala tudi ločitev od nekdanje žene Barbare leta 2001 ter kasnejše plačevanje mesečnih obrokov preživnine za oba sinova, še piše dpa. Nekdanji nemški teniški zvezdnik je sicer osvojil šest naslovov na turnirjih za grand slam, od tega tri na sveti travi v Wimbledonu. V karieri je skupno slavil na 49 turnirjih, bil dvakrat z Nemčijo najboljši v Davisovem pokalu ter 12 tednov zasedal prvo mesto lestvice ATP. Ima tudi zlato olimpijsko kolajno v dvojicah iz Barcelone pred 30 leti. Med letoma 2013 in 2016 je treniral srbskega zvezdnika Novaka Đokovića.