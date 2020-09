Bradyjeva prva polfinalistka

New York

Jennifer Brady je bila boljša od Julije Putinceve. FOTO: Danielle Parhizkaran/Usa Today Sports

- Ameriška teniška igralkaje prva polfinalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Petindvajsetletna Američanka je v današnjem četrtfinalnem obračunu premagala Kazahstankos 6:3 in 6:2, v polfinalu pa jo čaka zmagovalka japonsko-ameriškega dvobojaBradyjeva se je prvič prebila v polfinale turnirja za grand slam. Doslej je najboljši rezultat dosegla pred tremi leti na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, kjer je izpadla po četrtem krogu.V tem letu je premagala tudi dve igralki iz top 10: v Brisbanu je bila boljša od trenutno prve dame ženskega tenisa, Avstralke, v Dubaju pa je na kolena položila UkrajinkoTrenutno 41. igralka na lestvici WTA je imela na današnjem dvoboju vse niti igre v svojih rokah, Putincevo je zasenčila v vseh prvinah igre in po uri in osmih minutah zmagala po dveh nizih.Druga četrtfinalna para na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu sta(Bol) in(Bel/16).