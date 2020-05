Brez poklicnega tenisa vsaj do konca julija

London – Združenji poklicnih igralk in igralcev tenisa ter Mednarodna teniška zveza ITF so danes določili nov datum, do katerega so odpovedani vsi profesionalni turnirji. Od 13. julija so ga prestavili na 31. julij. To vendarle pomeni, da ostaja upanje za največji turnir v Sloveniji.



ATP je tako odpovedal turnirje za moške v Hamburgu, Bastadu, Newportu, Los Cabosu, Gstaadu, Umagu, Atlanti in Kitzbühlu, WTA pa v Bastadu, Lozani, Bukarešti, Jurmali, Palermu in Karlsruheju.

V Portorožu od 17. do 23. avgusta

Novi datum pomeni, da odprto prvenstvo ZDA v New Yorku ostaja na sporedu – začetek je predviden za 31. avgusta –, prav tako pa turnir Zavarovalnice Sava v Portorožu, ki naj bi potekal od 17. do 23. avgusta. ATP, WTA ter ITF bodo nove smernice za nadaljevanje sezone po 31. juliju sporočili sredi junija.



»Tako kot ljubitelji tenisa po vsem svetu smo tudi igralci in prireditelji turnirjev razočarani, da pandemija tako neprijetno vpliva na naša življenja. Tehtamo različne možnosti, kako naprej, in upamo, da bomo lahko nekatere od odpovedanih turnirjev izpeljali v poznejših terminih,« je ocenil vodja ATP Andrea Gaudenzi.