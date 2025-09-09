Britanski teniški igralec že končal sezono

Britanska številka ena moškega tenisa in sedmi igralec sveta Jack Draper je na družbenih omrežjih sporočil, da bo zaradi poškodbe roke predčasno zaključil sezono. »Žal moram zaradi poškodbe roke počivati, kar pomeni, da bom izpustil preostanek sezone 2025,« je naznanil Britanec.

Draper je dvoboj drugega kroga na odprtem prvenstvu ZDA proti Belgijcu Zizouju Bergsu zaradi nelagodja v roki predal, kljub temu da je bila njegova ekipa, kot je pisal britanski BBC, prepričana, da je 23-letnik pred OP ZDA »popolnoma okreval«. Britanec po wimbledonskem turnirju zaradi bolečin v levi roki ni igral v kategoriji posameznikov. »Zelo težko se sprijaznim s tem, saj mi je letos uspel velik zagon in sem igral odlično,« je bil razočaran Draper.

Britanec je v letošnji sezoni prvič slavil na turnirju serije masters 1000 v Indian Wellsu in se prebil še v finale madridskega turnirja, v katerem ga je po treh nizih ugnal Norvežan Casper Ruud. Draper, ki je bil na teniški lestvici ATP najvišje uvrščen na četrto mesto, je bolečine v roki prvič začutil v času turnirjev na peščeni podlagi.

Draper se je v preteklosti sicer že soočal s težjimi poškodbami. Leta 2023 je zaradi poškodbe rame izpustil domači Wimbledon, letošnji dvoboj četrtega kola na odprtem prvenstvu Avstralije pa je predal zaradi poškodbe kolka.