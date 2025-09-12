Carlos Alcaraz naposled našel pravo lepotico

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz vse močneje buri pozornost svetovnih športnih medijev. Razlog je jasen – pri komaj 22 letih ima na računu že šest zmag na turnirjih za veliki slam. Nazadnje je slavil na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, kjer mu je v še enem spektakularnem finalu moral priznati premoč Jannik Sinner.

Toda španski as je pritegnil tudi zanimanje tabloidov in rumenih medijev, ki so ga začeli povezovati z znanim dekletom iz sveta mode in šovbiznisa. Na tribunah je namreč zanj stiskala pesti ena najbolj izzivalnih manekenk današnjega časa, svetlolasa Brooks Nader. Manekenka (28) je navijala v prvi vrsti, oblečena v drzno kreacijo z globokim izrezom. Le nekaj ur po koncu finala pa so mediji že sprožili govorice o romanci med mladim Špancem in ameriško manekenko.

Carlos Alcaraz je zmagal na letošnjem OP ZDA v New Yorku. FOTO: Mike Frey/Reuters

Špekulacije je dodatno podžgala njena sestra Grace Ann Nader, ki je za televizijsko mrežo E! News ob robu modne revije Raising Cane’s dejala: »Govorice so resnične. Beseda ‘razmerje’ je morda občutljiva, a lahko potrdim, da je Carlos moški, vreden občudovanja.« Dodala je še, da se s španskim zvezdnikom osebno sicer še ni srečala, a si to zelo želi.

Doslej je 21-letni Alcaraz svoj zasebni svet uspešno skrival pred očmi javnosti – vse do zdaj. Brooks Nader, 28-letna manekenka, je zaslovela s provokativnimi fotografijami in drzno javno podobo. Od Alcaraza je starejša pet let.

Brooks Nader rada privlači pozornost medijev in sledilcev. FOTO: Instagram

V preteklosti je bila v razmerju s plesalcem Glebom Ševčenkom, ki ga je obtožila nezvestobe in domnevne »trojke« za njenim hrbtom. Poleg tega je bila poročena z investitorjem Billyjem Haireom, mediji pa so jo povezovali tudi z legendo ameriškega nogometa Tomom Bradyjem.