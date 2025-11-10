Carlos Alcaraz in Jannik Sinner v bitko za št. 1, Arina Sabalenka trdno na vrhu

Španec Carlos Alcaraz je dan po začetku zaključnega turnirja ATP v Torinu prehitel Italijana Jannika Sinnerja in prevzel prvo mesto na teniški svetovni lestvici. Turnir v Torinu bo odločil, kateri izmed te dvojice bo leto končal na vrhu ATP. Najvišje uvrščeni slovenski igralec na lestvici je Bor Artnak na 464. mestu.

Niti Sinner niti Alcaraz nista igrala prejšnji teden, lani pa je Italijan v tem času dominiral na zaključnem turnirju ATP. Tako so mu 1500 točk, ki jih je takrat osvojil, sedaj odšteli, s čimer je za Alcarazom. Ta po izpadu v skupinskem delu lani v Torinu ni branil veliko točk.

Srbski zvezdnik Novak Đoković je v soboto v Atenah zmagal in osvojil svoj 101. naslov ATP, 72. in rekordni na trdi podlagi. S tem se je povzpel za eno mesto na četrto in je tik za prvo trojico, ki jo sestavlja še Nemec Aleksander Zverev. Tudi Ben Shelton iz ZDA se je povzpel za eno mesto in s petim dosegel svojo najboljšo uvrstitev doslej.

Kaja Juvan edina Slovenka med stoterico najboljših

Arina Sabalenka je na vrhu svetovne lestvice tudi po sklepnem turnirju ženske teniške sezone. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Šwiatek in Američanka Coco Gauff. Ribakina, ki je prvič v karieri osvojila sklepni turnir, je napredovala na peto mesto. Slovenija ima v »top 100« le eno igralko – Kaja Juvan je 98.

Kaja Juvan bo konec leta dočakala med sto najboljših teniških igralk nas vetu. FOTO: Tenis Slovenija

Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zdrsnila iz najboljše stoterice, po padcu za 16 mest pa je po novem 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 162., med prvimi petsto igralkami pa sta še Danila Jakupović in Pia Lovrič, ki sta na 335. oziroma 495. mestu.

Slovenske igralke so brez Erjavec, ki je zadnji trenutek odpovedala udeležbo, konec minulega tedna odpotovale v Indijo, kjer jih čaka nastop v pokalu Billie Jean King.

Slovenija bo igrala v petek in soboto. Najprej sta na sporedu dvoboja posameznic, nato pa še igra dvojic. Za prvi partiji sta predvideni Juvan in Zidanšek, za igro parov pa Jakupović in Nika Radišić. Vse štiri slovenske igralke so v dobri formi.