Ne Đoković, prva igralca sveta bosta v Rijadu podrla rekord, zneski osupnejo

Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner sta finalista ekshibicijskega turnirja v Rijadu. Za največji ček v svetu tenisa v višini 6 milijonov dolarjev (5,13 milijona evrov) se bosta pomerila v soboto. Lani je ob prvi izdaji turnirja šestih kraljev Sinner ugnal Alcaraza.

Španec, prvi igralec sveta, je bil v prvem krogu oziroma četrtfinalu tekmovanja v Rijadu prost, danes pa je v polfinalu s 6:4, 6:2 premagal Američana Taylorja Fritza. Ta je pred tem v četrtfinalu ugnal Nemca Alexandra Zvereva.

V finalu bo Alcaraz igral proti drugemu na lestvici ATP Sinnerju, ki je moral v sredo v četrtfinalu najprej ugnati Grka Stefanosa Cicipasa, danes pa je bil prav tako s 6:4, 6:2 boljši od Srba Novaka Đokovića. Ta je bil v četrtfinalu prost.

Jannik Sinner je premagal Novaka Đokovića. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Vsak od igralcev, ki je nastopil na turnirju kraljev, je prejel 1,28 milijona evrov, le zmagovalec pa bo lahko v soboto to nagrado dvignil na 5,13 milijona evrov. Skupni nagradni sklad znaša nekaj več kot 11,5 milijona evrov.

Alcaraz in Sinner sta se to sezono pomerila petkrat, štirikrat pa je slavil Španec. Čeprav ta dvoboj ne bo štel v uradno medsebojno statistiko, v kateri je boljši Alcaraz z 10:5, pa za večjo denarno nagrado to sezono še nista igrala.

Carlos Alcaraz je bil boljši od Taylorja Fritza. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Oba sta letos osvojila po dva grand slama, Sinner na OP Avstralije in v Wimbledonu, Alcaraz pa na Rolandu Garrosu in OP ZDA.

Lani je v finalu Sinner premagal Alcaraza z 2:1 v nizih, v boju za tretje mesto pa je Đoković premagal zdaj že upokojenega Španca Rafaela Nadala.