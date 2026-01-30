Carlos Alcaraz je hodil po robu, a je le ujel svoj prvi finale v Melbournu

Španec Carlos Alcaraz se je prvič prebil v finale teniškega odprtega prvenstva Avstralije. Prvi igralec sveta je v polfinalu po petih urah in 27 minutah maratona v Melbournu ugnal Nemca Alexandra Zvereva, tretjega nosilca.

Za drugo vstopnico za finale prvega turnirja za veliki slam v sezoni se bosta pomerila srbski zvezdnik Novak Đoković in drugi nosilec Italijan Jannik Sinner.

Dvaindvajsetletni Alcaraz se je prvič uvrstil tudi v polfinale OP Avstralije, ko je s 7:5, 6:2, 6:1 premagal domačega upa Alexa de Minaurja. Do te ravni turnirja ni izgubil nit enega niza.

To se mu je prvič primerilo v polfinalu, ko je tretjo igro dobil Zverev po podaljšani igri. Z njo se je končala še druga in četrta igra, slednjo je tudi dobil Nemec in izenačil izid v dvoboju na 2:2 v nizih.

V petem je po svojem servisu Zverev povedel s 3:1, po novi maratonski izmenjavi udarcev pa je Nemec ohranil svoj servis za 4:2. V sedmi igri je Alcaraz oddal le eno točko (3:4).

Alexander Zverev je z dvema podaljšanima igrama ujel Carlosa Alcaraza, v petem nizu pa je zapravil vodstvo s 5:3. FOTO: David Gray AFP

Zverev je nato prišel do možnosti, da bi povedel s 5:3, a je Španec najprej izenačil, a nato dveh priložnosti za odvzem servisne igre ni izkoristil. Zverev je z dvema natančnima udarcema zaključil za vodstvo s 5:3.

Alcaraz je dobil svojo servisno igro ter v deseti povedel s 30:0 in 40:15, preden je izenačil v nizu na 5:5.

V enajsti igri je Zverev dobil le točko in imel po zaostanku v dvanajsti začetni udarec. Vse bolj vidno utrujeni Nemec je začel delati napake in ko je poslal žogico v avt je Španec prišel do prve žogice za zmago. Takoj jo je izkoristil, ko je Zverev napadel na mrežo, a mu udarec za izenačenje ni uspel.

Odprto prvenstvo Avstralije je edini turnir za grand slam, ki ga Alcaraz še ni osvojil. Če bi zmagal še v nedeljskem finalu, bi prehitel rojaka in legendo Rafaela Nadala kot najmlajši igralec, ki je osvojil vse štiri turnirje velike četverice. Nadal je bil takrat star 24 let.